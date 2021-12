Piste ciclabili, oltre 2 milioni dalla Regione, “traffico e smog aumenteranno”

La Regione ha finanziato 2,5 milioni per due piste ciclabili a Siracusa. I lavori avranno inizio nella prossima primavera. No di Forza Italia Siracusa per cui il traffico andrà in tilt ed aumenterà l'inquinamento....