alle 16 nella chiesa di santa sofia

Si terranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Sofia, a Sortino, i funerali di Vincenzo Failla, il 56enne operaio della Forestale morto domenica scorsa a seguito dell’esplosione avvenuta nella sua abitazione in via Carlentini, a Sortino.

Un incidente

Per i carabinieri ed i magistrati della Procura di Siracusa si sarebbe trattato di un incidente, causato presumibilmente, da una fuga di gas da una bombola, infatti non è stata disposta dal medico legale l’autopsia sul corpo senza vita dell’uomo.

Le cause del decesso sono, nella tesi degli inquirenti, ben evidenti, per cui, nelle ore scorse, la Procura ha disposto il dissequestro della salma per consentire ai familiari di organizzare il funerale per l’ultimo saluto al 56enne.

Sorella al Cannizzaro di Catania

Non potrà esserci la sorella dell’uomo, che è ricoverata nel reparto dell’ospedale Cannizzaro riservato ai pazienti con gravi ustioni. L’incendio, esploso dopo l’esplosione, ha attaccato la donna, trovata dai vigili del fuoco sotto la macerie. La vittima, stando alle ultime informazioni, si trova in prognosi riservata, circa il 25 per cento del corpo è ricoperto da ustioni.

Commozione a Sortino

Tanta la commozione a Sortino per la sorte del 56enne operaio forestale, un uomo abbastanza schivo: era separato dalla moglie, con cui ha avuto un figlio e coltivava la passione per la musica, in particolare era un fan di Shakira, la star colombiana che seguiva anche sulle pagine social.

La parole del sindaco

“C’è il rammarico per una vita che se ne va. Dispiace per la famiglia Failla. Anche se poteva andare peggio per le altre famiglie che abitano vicino alla palazzina crollata – dice il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato – Grazie all’intervento della forestale e dei vigili del fuoco è stato scongiurato un danno maggiore”. Le altre case hanno subito dei danni ma per fortuna non si sono registrate altre vittime ed è questa forse l’unica notizia positiva in questa tragedia.