operazione della squadra mobile a priolo

Operazione antidroga della polizia

Arrestato un uomo di 48 anni, Alan Modica, trovato con 1 kg di marijuana

L’indagato è stato intercettato a Priolo

La droga l’aveva conservata nel cofano dell’auto

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato per traffico di droga un uomo di 48 anni, Alan Modica, siracusano, con precedenti penali, trovato con un carico di droga, circa un chilo di marijuana.

Il blitz

Secondo quanto emerge nella ricostruzione della polizia, l’indagato è stato notato a Priolo a bordo di una macchina ed una volta sceso dal mezzo si sarebbe diretto verso il cofano, dal quale avrebbe preso una busta. Gli inquirenti, a quel punto, si sono diretti verso il 48enne, che, però, è scappato a piedi, tenendo in mano quel sacco ma la sua corsa è durata solo qualche centinaio di metri.

Aveva un coltello

L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, che portava senza alcun motivo legittimo, e pertanto è stato denunciato anche per tale reato. Al termine degli accertamenti, l’uomo, tratto in arresto, è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna, a Siracusa, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare. La droga, per un valore commerciale di 25 mila euro, è stata sequestrata.

Seconda operazione antidroga

Nelle scorse ore, gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno sorpreso due spacciatori mentre erano al lavoro sotto il sole cocente, con la colonnina del mercurio abbondantemente sopra i 40 gradi, con punte di 43.

Il blitz è scattato in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, una delle piazze dello spaccio più floride di Siracusa, dove sono stati sorpresi due giovani, un ventiseienne, con precedenti penali, ed un altro, anch’esso conosciuto alle forze dell’ordine, incuranti dell’afa ma soprattutto della sorveglianza speciale, misura a cui è sottoposto il 26enne.

Nel corso del controllo, gli agenti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, hanno rintracciato 12 dosi di marijuana pronti per essere venduti agli assuntori che gravitano nella zona.