Il tribunale di Siracusa ha accolto la richiesta di patteggiamento a 2 anni e 4 mesi (pena non sospesa) richiesta, all’udienza di oggi da Daniele Correnti Daniele, difeso dall’avvocato Lucia Randazzo. L’uomo, nell’agosto del 2019, era alla guida di una macchina che, in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, travolse una coppia di coniugi, Armando Tropea e Maria Pia Reale, che erano in sella ad uno scooter. I familiari delle vittime, rappresentati dagli avvocati Amilcare Giardina e Elsabetta Valvo si sono costituiti parte civile nel procedimento giudiziario.

Le due vittime, originarie di Siracusa, riedevano a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, e si trovavano in Sicilia in vacanza. Una tragedia si è verificata questa mattina in via Bartolomeo Cannizzo, a Siracusa, dove un anziano di 74 anni, Sebastiano Moncada, è morto dopo essere stato travolto da uno sccoter condotto da un ragazzo di 20 anni.