Un uomo di circa 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Bartolomeo Cannizzo, nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia municipale, il pedone che era a piedi è stato travolto da un scooter. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita.

Non è la prima volta che in questa via si verificano incidenti stradali, il più noto è quello in cui perse la vita il 21 aprile del 2017 Renzo Formosa travolto da una macchina mentre era in sella al proprio ciclomotore. Per questo episodio, il conducente dell’auto è stato condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale.

Nei giorni scorsi, a Palermo, è morto un uomo che era ricoverato nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia dopo essere stato investito da uno scooter.

L’incidente si era verificato la sera dello scorso 5 settembre in via Filippo Juvara, non lontano dal tribunale. L’anziano è stato travolto da uno ciclomotore guidato da un uomo di 36 anni.