consiglio comunale di avola

Il Consiglio Comunale di Avola ha approvato le modifiche al regolamento per la disciplina delle rateizzazioni dei tributi locali. Nell’ambito di tale provvedimento, il Consiglio ha approvato 6 emendamenti proposti dal gruppo consiliare “Noi con l’Italia” composto da Francesco Tardonato, Alessia Alia e Grazia Inturri.

Le agevolazioni fiscali

Soddisfazione è stata espressa dal gruppo dei moderati avolesi e, in modo particolare, da Alessia Alia, prima firmataria dei 6 emendamenti: “Con il voto favorevole di tutta la maggioranza che sostiene l’amministrazione Cannata, sono state introdotte agevolazioni che consentiranno di accedere ai benefici propri del sistema delle rateizzazioni, indistintamente a tutti i contribuenti avolesi”.

Chi potrà beneficiarne

I consiglieri comunali spiegano chi potrà beneficiare di queste agevolazioni. “Tutti i contribuenti, persone fisiche, società, associazioni ed enti collettivi, che hanno maturato debiti con i tributi comunali, potranno presentare all’Ufficio del Comune di Avola apposita istanza di rateizzare il pagamento dovuto fino a 60 rate mensili, con un importo minimo della rata non inferiore ad € 70,00” aggiunge Alia.

Interventi per le fasce sociali

Inoltre, per venire ulteriormente incontro alle fasce sociali meno agiate, “per coloro per cui l’attestazione ISEE è inferiore ad € 15.000,00, l’importo minimo della rata mensile potrà essere ridotto ulteriormente sino ad un limite non inferiore ad € 40,00” proseguono gli esponenti di Noi con l’Italia.

“Inoltre – prosegue Alessia Alia – è stata innalzata da € 2.000,00 ad € 3.500,00 la soglia debitoria al di sotto della quale sarà possibile accedere ai benefici della rateizzazione senza bisogno che il contribuente debba fornire al Comune idonea garanzia bancaria o assicurativa”.

Entrate tributarie in crescita

Le entrate tributarie e contributive nel 2022 secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso una crescita di 68.930 milioni (+9,2%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano un aumento di 53.760 milioni (+10,5%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+48.484 milioni, +9,8%).