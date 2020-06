Troppe bottiglie di vetro abbondanate a Noto, alcune delle quali nel prezioso e celeberrimo centro storico della città del barocco. Per questo motivo, il sindaco Corrado Bonfanti ha firmato un’ordinanza con cui vieta su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro. E’ vietata anche la somministrazione delle bevande in contenitori di vetro. L’ordinanza riguarda i titolari di esercizi pubblici come bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e attività artigianali.

“In questi ultimi giorni – spiega il sindaco Bonfanti – ho ricevuto troppe segnalazioni di bottiglie di vetro abbandonate nelle vie della “nostra” movida, divenendo potenziali pericoli e strumenti idonei a minacciare o addirittura offendere. Così ho ritenuto opportuno estendere a tutto il territorio le precedenti ordinanze sulla vendita e sulla somministrazione delle bevande in contenitori di vetro, augurandomi che presto si capisca quanto sia importante rispettare la propria città”.