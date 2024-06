la vicenda a carlentini, nel siracusano

Ha trovato per terra un portafogli, con dentro soldi in contanti, circa 2 mila euro, documenti e carta di credito, e non ci ha pensato due volte a consegnarlo agli agenti della Polizia municipale che hanno provveduto a restituirlo alla proprietaria, la titolare di una pizzeria di Carlentini, nel Siracusano.

Il ritrovamento

Una vicenda accaduta nella giornata di ieri, in via dello Stadio, dove un anziano di 80 anni, stava passeggiando. E’ stato lui stesso a recarsi nelle sede del comando dei vigili urbani in piazza Diaz. Conclusi gli accertamenti sui documenti, gli investigatori, Danilo Carlentini e Ciro Greco, sono risaliti alla proprietaria che, quando è stata informata del ritrovamento, non stava nelle pelle.

“Era l’incasso del lavoro”

“Era l’incasso del lavoro di sabato e domenica. Mi stavo recando in banca per versamento, ma ho smarrito il portafoglio – ha detto la donna sollevata e felice, con le lacrime agli occhi – non so come ringraziare il benefattore di oggi”.

La donna avrebbe voluto anche ringraziare il pensionato, ma lui se n’era già andato: gli era bastata la soddisfazione di avere compiuto un bel gesto. “Una persona così è da portare a esempio – commenta il comandante della Polizia municipale Sonny Greco – a tutta la cittadinanza”.

Ci sono altri precedenti nel Siracusano

Nei mesi scorsi, si è verificato un episodio analogo a Siracusa dove un uomo di 33 anni, libero professionista di Priolo, ha trovato un portafogli con 500 euro in contanti oltre al bancomat ed ai documenti. Si è recato dai carabinieri per consegnarlo.

L’incontro con la donna

Una volta redatto il verbale, come da procedura, i militari del comando provinciale di Siracusa, hanno rintracciato la proprietaria, una pensionata di Siracusa la quale ha riferito che il portafoglio conteneva la sua pensione appena ritirata. La donna ha poi chiesto ai Carabinieri di conoscere il 33enne per poterlo ringraziare personalmente.