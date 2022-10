dichiarava di avere terreni ma non li aveva

I carabinieri del reparto Tutela Agroalimentare di Messina hanno eseguito il sequestro preventivo, anche per

equivalente, di denaro e beni immobili per 167 mila euro, nei confronti di un imprenditore agricolo residente nel

Siracusano. Il provvedimento, firmato dal gip del Tribunale di Siracusa, scaturisce dalle indagini svolte dai militari che hanno svelato una truffa, finalizzata al conseguimento illecito di rilevanti contributi pubblici destinati al comparto agricolo ed erogati dall’Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

La condotta fraudolenta si è sviluppata attraverso la presentazione di domande uniche di pagamento ed istanze di partecipazione al Programma di sviluppo rurale della Regione nelle quali l’imprenditore agricolo avrebbe dichiarato di disporre di appezzamenti di terreno senza averne la disponibilità, in quanto il relativo contratto di acquisto con patto di riservato dominio stipulato con l’Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare)era stato

risolto a causa del mancato pagamento delle relative rate di prezzo da parte dell’acquirente.