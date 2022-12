l'associazione noi albergatori

Tempo di bilanci anche per il turismo, uno dei motori economici di Siracusa. Secondo i dati forniti da Noi albergatori, il record di presenze nel 2019, con 275 mila arrivi e 791 mila pernottamenti, è stato sfiorato nell’anno che sta per andare via.

I dati su arrivi e pernottamenti nel 2022

Al 2 dicembre del 2022 gli arrivi sono stati poco più di 229 mila e i pernottamenti 686 mila circa. Secondo il presidente dell’associazione, Giuseppe Romano, “gli albergatori siracusani possono dirsi soddisfatti del buon andamento della stagione turistica. Il 2022 consoliderà infatti l’apporto del Pil turistico al 15%”.

Record sfiorato per colpa delle elezioni

Il leader di Noi albergatori sostiene che fino al periodo estivo il trend era molto favorevole, al punto che si pensava di superare i numeri del 2019 ma le elezioni, regionali e nazionali, hanno cambiato i piani.

“Nonostante i mancati soggiorni dei russi, turisti alto spendenti, sino – dice Rosano – a dopo Ferragosto, l’andamento turistico conteneva tutti i presupposti per superare il 2019, grazie all’apporto delle significative presenze, oltre che di francesi e tedeschi, di statunitensi, inglesi e di turisti provenienti dall’est-europeo, in particolare”.

“Poi una lieve flessione si è registrata tra la fine di agosto e settembre, probabilmente a causa delle elezioni nazionali, fenomeno che, come dimostrano le statistiche, si verifica ogni qualvolta si vota in Italia. Tuttavia, dopo due anni di crisi pandemica, che ha attanagliato il comparto turistico – ancora il presidente di Noi albergatori Siracusa – la soddisfazione è ai massimi livelli, sebbene la spesa di luce e gas abbia inciso in maniera copiosa sui costi di gestione”

Il report di Noi albergatori

Secondo Rosano, un report di Sociometrica indica che Siracusa è “la 25esima città italiana per ricchezza turistica prodotta, su 500 realtà italiane esaminate e crea un valore aggiunto tangibile all’economia locale, pari allo 0,51% della ricchezza turistica nazionale”. Numeri che per il presidente di Noi albergatori, “fanno di Siracusa la seconda città siciliana per produzione di ricchezza turistica, dopo Taormina e quarta in Italia per intensità di turismo”.

Lotta agli abusivi, appello al sindaco

Gli albergatori chiedono, però, all’amministrazione comunale ed al sindaco un maggiore sforzo nella lotta agli abusivi. “Non possiamo fare altro che invitare l’amministrazione comunale a impegnarsi seriamente per concretizzare quanto più volte segnalato da Noi albergatori, ossia di contrastare i cosiddetti “abusivi dell’accoglienza”, nonché tutti coloro che, a vario titolo, offrono ospitalità e servizi turistici privi di licenza di esercizio che, oltre a danneggiare l’immagine di Siracusa, compromettono la qualità della prestazione turistica di alto livello che la nostra città è in grado di garantire”.