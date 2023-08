è successo a marzamemi, nel siracusano

Un turista, originario di San Cataldo, si è reso protagonista di un salvataggio in mare nelle acque di Marzamemi, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era a bordo di una barca per una escursione quando ha notato un gruppo di persone in mare, a circa 200 metri dalla costa che non riusciva a rientrare per via della corrente.

Bagnanti in difficoltà

A quanto pare, avrebbero usato un materassino per fare il bagno ma per via delle condizioni meteo marine hanno perso il gonfiabile, per cui erano in evidente stato di difficoltà.

Salvati due bambini

Il giovane, notando che tra quelle persone c’erano due bambini, si è tuffato in mare per soccorrerli, dando indicazioni agli altri fino all’arrivo dei soccorsi, giunti poco dopo. Le vittime, bambini compresi, sono in buone condizioni, qualcuno di loro, per precauzione, hanno fatto un salto al Pronto soccorso per degli accertamenti.

Tragedia a Siracusa, turista muore in spiaggia

Un uomo di 74 anni è morto ieri mattina mentre si trovava sulla spiaggia di Fontane Bianche, località balneare a sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione degli agenti di polizia, l’anziano, originario della Georgia che si trovava in vacanza a Siracusa, avrebbe avvertito un malore che gli avrebbe fatto perdere conoscenza. Sono arrivati i soccorsi che hanno praticato un massaggio cardiaco al 74enne ma non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo.

Salvati donna incinta e bambini

I militari della guardia costiera di Porticello hanno soccorso una barca a vela con a bordo un uomo con la moglie incinta e i due figli di 4 e 2 anni. L’imbarcazione era in balia delle onde perché si era rotto il timone.

La motovedetta della Capitaneria riusciva a raggiungere l’imbarcazione in avaria e decideva di provare a rimorchiare l’unità, visto che era complicato il trasbordo con la donna incinta i bimbi piccoli.