La vicenda si è verificata a Siracusa

E’ stato rintracciato su Facebook il proprietario, originario di Malta, di un portafogli trovato nei giorni scorsi nell’area del parcheggio Talete, ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, da un turista. Quest’ultimo si è recato alla caserma del comando della Polizia municipale di Siracusa per consegnarlo. Dentro c’erano 315 euro, carte di credito e documenti personali. “La consegna è avvenuta stamattina, al Comando di via Molo, con i ringraziamenti da parte del proprietario che non si era nemmeno reso conto di quanto gli era capitato perché impegnato a navigare nel mare siracusano” fanno sapere dal Comune di Siracusa.

Non è stato semplice per gli agenti per rintracciare il proprietario del portafogli: dalle verifiche condotte dagli agenti della Questura, il maltese non risultava registrato in nessuna struttura alberghiera della città. “In attesa che l’uomo si facesse vivo presentando – spiegano dal Comando della Polizia municipale di Siracusa – una denuncia di smarrimento, i vigili hanno deciso di ricorrere alla ricerca sui social. Intuizione giusta perché, trovata la persona, è bastato un messaggio su Messenger per creare il contatto e informarla di quanto era successo. Poche ore dopo, l’uomo si è presentato al Comando di via Molo”