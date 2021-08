iniziativa dell'asp di siracusa

Postazione per i tamponi al Parco archeologico di Siracusa

Potranno sottoporsi i visitatori senza Green pass

E’ una iniziativa dell’Asp di Siracusa

Una postazione per i tamponi nell’area del Parco archeologico di Siracusa per i visitatori che sono sprovvisti di Green pass. Un’iniziativa dell’Asp di Siracusa che ha preso il via nella giornata di oggi, in concomitanza con l’entrata in vigore del provvedimento del Governo nazionale.

Gli orari

L’attività sarà garantita da personale medico e infermieristico dell’Asp di Siracusa collaborato da volontari del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana e della Protezione civile del Comune di Siracusa. Questa sera la postazione sarà attiva dalle ore 18,30 alle ore 21,30, da domani nella fascia oraria di maggiore afflusso dei visitatori dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

“Consentire le visite al Parco”

“Abbiamo voluto venire incontro a quanti ancora non vaccinati o comunque non ancora dotati di green

pass – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – consentendo comunque la fruizione dei siti archeologici di grande pregio culturale riconosciuti in tutto il mondo. Il nostro impegno, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali, è che tutti i cittadini possano trovare la giusta opportunità di vaccinarsi contro il covid-19, considerato l’elevato numero di punti vaccinali in atto presenti in tutti i comuni del territorio dell’Asp di Siracusa anche in forma straordinaria sino alle ore notturne nelle piazze, nei centri commerciali, nei borghi marinari, nei Teatri”.

Centro per vaccini a Rosolini

Intanto, da oggi apre un altro punto vaccinale al Centro commerciale L’Eremo dei fratelli Spadola a Rosolini dalle ore 16 alle ore 20 sino al 14 agosto “grazie alla disponibilità della Direzione de Centro e alla fattiva collaborazione del commissario del Comune di Rosolini e della Misericordia” spiegano dall’Asp.

Primo giorno con il Green pass

E’ ormai in vigore la prima fase di applicazione dell’obbligo di Green pass per tutti i cittadini italiani al di sopra dei 12 anni. Il certificato verde occorre obbligatoriamente per svolgere una serie di attività, tra le quali mangiare al ristorante al chiuso, partecipare ad eventi sportivi e culturali, andare in palestra o al cinema.