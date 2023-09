la vittima è un 40enne, libero professionista

I carabinieri hanno avviato un’indagine sulla morte dell’uomo volato dal balcone di casa, in via Tisia, nella zona commerciale a nord di Siracusa. La vittima è G.F., 40 anni, libero professionista, che, stando ad ulteriori approfondimenti, è precipitato dal balcone del sesto piano e non dal terzo, come era emerso in una prima ricostruzione.

Le indagini

Per gli inquirenti, la pista principale è quella del suicidio: l’uomo avrebbe deciso di farla finita, forse per via di un crollo nervoso, fatto sta che le modalità sono tutt’ora al vaglio degli inquirenti. In prossimità dell’abitazione in cui viveva il 40enne ci sono dei lavori, insomma esiste un cantiere con dei ponteggi dove, a quanto pare, sarebbe finito la vittima.

Il cantiere

Da capire quanto e se abbiano inciso nella tragedia, del resto gli investigatori intendono valutare se un tentativo di farla finita si è poi trasformato in un incidente: elementi che sono in corso di valutazione.