Risulta scomparso un uomo di 46 anni, Gianluca Santorino, siracusano, che nel pomeriggio di ieri si è allontanato dalla sua abitazione, in via Lazio, nel rione della Mazzarrona, nella zona nord di Siracusa, senza farvi più ritorno.

L’allarme lo ha lanciato la moglie che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine temendo un gesto disperato da parte del marito. Prima di andarsene da casa, vi sarebbe stato un diverbio familiare, a quel punto il 46enne è uscito senza documenti e privo del suo telefonino.

Le ricerche si sono concentrate nella fascia costiera della città, non molto distante dall’abitazione dell’uomo alto 1 metro e 70 centimetri. La Prefettura di Siracusa ha fornito anche la foto dello scomparso per aiutare i soccorritori nelle operazioni di ricerca. Ha capelli ed occhi castani, diversi tatuaggi e la lettera N tatuata sulla nuca.