utilizzati anche i droni per scovarlo



Continuano le ricerche di Luigi Di Pietro, 58 anni. Il carabiniere in pensione, residente a Sordino, nel Siracusano, risulta scomparso lo scorso 29 dicembre, ultimo giorno in cui è stato visto dai familiari ed in pubblico. Impegnate le forze dell’ordine con diversi mezzi tra cui anche un elicottero che sta sorvolando una vasta porzione di territorio nel tentativo di ritrovare l’uomo.

L’allarme lo ha dato il figlio dell’uomo per le cui ricerche sono al lavoro le forze dell’ordine. I vigili del fuoco di Siracusa, dopo il via al piano provinciale d’intervento per la ricerca di persone scomparse della Prefettura, sono impegnati dalle 12 di ieri nelle attività di ricerca. I controlli, con l’ausilio delle unità cinofile, si stanno concentrando nelle zone impervie del Comune di Sortino.

Impegnato anche elicottero

L’elicottero dei pompieri sta sorvolando una vasta porzione mentre i carabinieri ed il personale del Saf dei vigili del fuoco hanno effettuato delle ispezioni su corda nei costoni rocciosi verticali, con il supporto anche dei droni.

Presente in piazza cappuccini anche un’ambulanza della Croce Rossa come unità di pronto intervento sanitario anche per i soccorritori. Le ricerche sono proseguite senza interruzione per tutta la notte con la perlustrazione delle vie cittadine e delle strade di campagna da parte di squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Da questa mattina operano 15 squadre di ricerca munite di Gps per mappare le aree ispezionate.





L’appello del figlio sui social

Di lui non sanno nulla i familiari ed il figlio, sulla sua pagina social, ha lanciato un appello perché chiunque possa aiutarlo nelle ricerche del padre. “Stiamo cercando mio padre… se qualcuno ha qualsiasi informazione mi faccia sapere per favore! È stato visto l’ultima volta giovedì 29 alle 13. Grazie” è l’appello stringato di Giuseppe Di Pietro che ha fornito ai carabinieri tutte le informazioni riguardanti il padre, il quale vivrebbe da solo. Dall’appello, poi, è iniziata ufficialmente l’operazione di ricerca dello scomparso.