la decisione dell'asp di siracusa

Per vaccinarsi, i fragili potranno presentarsi all’Hub con un certificato medico

Niente più code agli sportelli per essere riconosciuti come fragili

La disposizione decisa dall’Asp

Troppo code, con il conseguente rischio di assembramenti, davanti agli sportelli del distretto sanitario di Siracusa, ricavato nell’area dell’ospedale Rizza. Lunghe attese perché gli utenti possano essere riconosciuti come pazienti fragili e sottoporsi così ai vaccini, che ormai avvengono senza prenotazione per questa categoria e per tutti i cittadini con più di 60 anni.

“Basta un certificato medico”

La direzione generale dell’Asp di Siracusa ha emesso delle nuove disposizioni, infatti per i cosiddetti fragili basterà presentarsi all’Hub di via Nino Bixio con in mano un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute. “La Direzione del Dipartimento ADISS sta provvedendo ad informare i medici di medicina generale e i coordinatori dei centri vaccinali di tale opportunità come da disposizioni regionali” spiegano i vertici dell’azienda sanitaria.

“Aumento personale”

Secondo quanto fa sapere la direzione generale dell’Asp di Siracusa, in merito ai maggiori afflussi nei centri della provincia per il vaccino, dopo la possibilità di accedere senza prenotazione, “vi è stato un incremento degli operatori e dalla prossima settimana sarà disposto l’ampliamento delle giornate di apertura degli sportelli che attualmente sono distribuite nell’arco della settimana il lunedì, martedì e mercoledì per il rilascio esenzione per patologia, il martedì e mercoledì per l’esenzione ticket per reddito, dal lunedì al venerdì per il rilascio di Piani terapeutici per

presidi e ausili, il giovedì e venerdi per le tessere sanitarie.

Esenzione del ticket

“L’esenzione ticket per reddito si ricorda che è stata prorogata al 30 giugno 2021 e che, in assenza di modifiche delle proprie condizioni reddituali, il rinnovo – fanno sapere dall’Asp – è automatico e visibile al medico di famiglia. Nel ribadire, pertanto, ai cittadini vulnerabili di presentarsi direttamente al centro vaccinale con il certificato del medico di base o dello specialista, si raccomanda a tutti i cittadini di evitare per quanto possibile di recarsi agli sportelli e di usufruire dei servizi a distanza di telefono, posta elettronica e piattaforme on line le cui modalità di accesso sono pubblicate nella sezione del sito internet www.asp.sr.it “Cup e Sportelli on line”.