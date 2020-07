I carabinieri di Augusta hanno denunciato una donna accusata di aver rubato il cane al suo padrone. È accaduto ieri in viale America, ad Augusta, dove si trovava un anziano che passeggiava con il suo cagnolino al guinzaglio. Secondo i militari, il pensionato è stato avvicinato da una donna che, senza dire nulla e con un’azione repentina, ha afferrato il cucciolo e lo ha sottratto, dileguandosi a bordo della sua auto per le vie cittadine e lasciando sul posto, attonita, la vittima.

Il pensionato, una volta ripresosi dallo spavento, si è recato dai carabinieri per denunciare quanto avvenuto: i militari hanno subito avviato degli accertamenti che hanno in breve portato al ritrovamento della donna, riconosciuta come appartenente ad un’associazione animalista. La donna ha riferito ai carabinieri di non voler restituire il cagnolino al proprietario poiché secondo lei non curava in modo appropriato il benessere dell’animale, a suo giudizio malnutrito e maltrattato. I carabinieri hanno verificato tuttavia che le accuse della donna erano infondate in quanto smentite dal veterinario che proprio poco prima dell’episodio, su richiesta del pensionato, “aveva visitato l’animale per le procedure di regolarizzazione e apposizione del microchip. La donna è stata quindi denunciata per furto” fanno sapere i carabinieri.