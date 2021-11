l'annuncio della Cgil

E’ stata temporaneamente sospesa la protesta dei 25 lavoratori della Util service rimasti fuori dalla divisione degli appalti per la gestione dei servizi per conto del Comune di Siracusa. “Abbiamo avuto notizia -afferma a BlogSicilia Alessandro Vasquez, segretario provinciale della Filcams Cgil – che il Comune intende incontrarci venerdì a palazzo Vermexio per trovare una intesa”.

Prima di quel che la Cgil ha battezzato come spezzatino, negli anni scorsi i servizi, tra cui l’affissione, la manutenzione degli edifici scolastici e comunali, il montaggio palchi, il facchinaggio, fino alla conduzione dei bus navetta, era in un unico appalto. Il segretario della Filcams ha una proposta per tentare di salvare questi 25 lavoratori. “La nostra idea – dice a BlogSicilia, Alessandro Vasquez, è di procedere con un altro appalto includendo quei servizi rimasti fuori dai precedenti bandi, mi riferisco al facchinaggio, alle affissioni, tanto per intenderci”.

“Esprimiamo totale vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori Util Service che lamentano l’assenza di risposte da parte di un’Amministrazione comunale” attacca il commissario cittadino di Forza Italia, Gianmarco Vaccarisi.

“Ci auguriamo che il sindaco Italia e la sua amministrazione abbiano un minimo di illuminazione e non perpetuino in tale scelta errata, con l’unico risultato, al momento, di far patire intere famiglie che da circa un anno soffrono la cassa integrazione con sussidi insufficienti” aggiunge il commissario cittadino di Forza Italia, Gianmarco Vaccarisi.

“Consigliamo pertanto al sindaco di profondere maggiormente – conclude Vaccarisi – le proprie energie nell’amministrare una città tanto bella, quanto piena di problemi e sprecarne meno in poco utili rimpasti di Giunta, nel tentativo disperato di tamponare falle ormai irreversibili”.