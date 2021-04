a cassibile, a sud di siracusa

Inaugurazione il 29 aprile del villaggio per i migranti a Cassibile

Ospiterà poco meno di cento braccianti agricoli

Presente il presidente della Regione

Ci sarà in prossimità della struttura uno Sportello salute

Sarà inaugurato il 29 aprile il villaggio per i braccianti agricoli stranieri costruito in contrada Palazzo, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa.

Ci sarà anche il presidente della Regione, Nello Musumeci, per il battesimo quest’opera, contenente poco meno di cento alloggi, realizzata con i fondi messi a disposizione dal ministero dell’Interno per un importo di circa 250 mila euro. Un finanziamento a cui ha avuto accesso il Comune di Siracusa grazie alla consulenza della Prefettura.

La gestione

La Regione, nelle settimane scorse, ha pubblicato un avviso per la gestione del campo di accoglienza, che, come spiegato dall’assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone, riguarderà vari servizi: l’istituzione di una guardiania del campo h24, la costituzione di un’equipe di operatori sociali e mediatori interculturali per l’orientamento ai servizi e la presa in carico degli utenti nel campo:

La pulizia quotidiana e la sanificazione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme di prevenzione del contagio Covid-19, un efficace sistema di conferimento e/o smaltimento dei rifiuti, la distribuzione settimanale di kit individuali composti dai prodotti per l’igiene personale e dalla biancheria, la distribuzione serale di un pasto.

Sportello salute

Asp e Comune di Siracusa hanno messo a disposizione uno sportello medico a disposizione per gli ospiti della struttura per verificarne le condizioni di salute anche in considerazione dell’emergenza sanitaria.

Consulenza dell’Ifo

Ci sarà la collaborazione dell’Ifo, Istituti fisioterapici ospitalieri, e del professore Aldo Morrone, specialista in Dermatologia tropicale, infettivologica e Medicina delle Migrazioni, noto per la sua attività di medico nei paesi più poveri, tra cui in Etiopia dove per la prima volta ha messo piede negli anni 80 ,chiamato da un collega per la sua specializzazione in malattie infettive come la lebbra.

Migranti regolari

Nel villaggio di contrada Palazzo potranno essere ospitati solo migranti regolari, inoltre, al termine dei vertici che si sono tenuti in Prefettura, si è deciso di monitorare gli appezzamenti di terreno per evitare il fenomeno del caporalato. Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha incontrato le associazioni datoriali per provare a chiudere ogni varco contro questa piaga.