è in carcere

E’ stato condannato, in via definitiva, a 5 anni di carcere Salvatore Saraceno, 43 anni, di Augusta, nel Siracusano, responsabile di una rapina in concorso ai danni di un compro oro a Sant’Agata, nel Messinese, nel gennaio del 2021.

In carcere

L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è stato condotto nel carcere di Augusta dai carabinieri che hanno eseguito il provvedimento.

Rapinatori vestiti da carabinieri

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, condotte dalla polizia di Messina, i due rapinatori si sarebbero presentati vestiti da carabinieri per ingannare il titolare ma una volta dentro avrebbero picchiato il personale per poi immobilizzarlo con le manette. A quel punto, avrebbero avuto vita facile ad arraffare i gioielli custoditi nel locale ed il denaro in cassa.

La fuga e l’arresto

I due sarebbero poi scappati a bordo di una Fiat Punto abbandonata a meno di un km dal luogo della rapina ed a quel punto sarebbero saliti su un’altra macchina, una Fiat 500 X che avrebbe imboccato l’autostrada Messina-Catania per fare ritorno a casa ma sono stati bloccati ad Acireale.