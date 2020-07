Il sindaco è salito in barca

Ha scelto la Sicilia il re della moda Giorgio Armani per le sue vacanze ma tra le sue mete preferite c’è certamente Siracusa. Non è la prima volta che lo stilista approda al Porto Grande a bordo del suo yacht, il Main, ma ha già preso il mare per continuare il suo giro in barca. E’ stato accolto dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e dall’agente marittimo Alfredo Boccadifuoco che sono saliti sul lussuoso yacht: il primo ha consegnato ad Armani un libro con la storia della città.