cambia la raccolta dei rifiuti

La visita a Siracusa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro bilaterale con il Capo dello Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier, previsto per domani cambierà la mobilità in città, in particolare nella zona di Ortigia.

Ecco cosa accadrà domani

Da oggi e fino alle 11 di giovedì 21 settembre in Ortigia sarà attivata la ZTL. Durante questo periodo, inoltre, vengono istituiti il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e quello di fermata nelle seguenti strade: via dei Mille, viale Mazzini, largo Porta Marina, via Ruggero Settimo, largo Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, Passeggio Aretusa,

largo Aretusa, via Castello Maniace, piazza Federico di Svevia, via Abela, Lungomare d’Ortigia, largo della Gancia, via Eolo, Belvedere San Giacomo, via dei Tolomei, largo Bastione Santa Croce, lungomare di Levante Vittorini, Riva N. Sauro nel tratto che sarà delimitato dalle transenne, via del Forte Casanova, Riva della Posta nel tratto delimitato dalle transenne, via Roma, via del Teatro, vicolo S. Anna, piazza San Giuseppe, via Zummo, via Privitera, via della Giudecca, via Logoteta, piazza Minerva, piazza Duomo, via Picherali, via Capodieci e via della Conciliazione.

I pass

Per tutto questo periodo i titolari di pass ZTL 1R potranno sostare gratuitamente nell’area con strisce blu di Riva Nazario Sauro e all’interno del parcheggio Talete. I titolari di pass delle altre categorie potranno invece sostare gratuitamente all’interno del parcheggio Molo S. Antonio.

La gestione dei rifiuti

Dalle 13 di oggi e fino alle 11 di giovedì 21 settembre sarà in vigore il divieto di esporre qualsiasi attrezzatura per la raccolta differenziata in tutta Ortigia ed in Corso Umberto, Via Malta, Via Tripoli, Via Bengasi, Foro Siracusano, Piazza Pantheon, Via Catania, Corso Gelone, Viale Teocrito, Largo Gilippo, Piazza Euripide, Via Cadorna, Viale Regina Margherita, Piazzale Marconi, Via Elorina (fino a Largo Scieri ), Via Columba, Via Paolo

Orsi, Via Agnello, Largo dell’Anfiteatro.

Porta a porta

Nello stesso periodo e sulla stessa area sarà sospesa la raccolta porta a porta, che riprenderà dalle 13 di giovedì 21 per il residuo secco delle utenze domestiche, e allo stesso orario per il vetro delle utenze non domestiche.