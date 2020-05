Indagine dei carabinieri

Non avendo un lavoro non avrebbe potuto permettersi di prendere in affitto una casa. E così è rimasto nella casa dei genitori che, però, avrebbe trasformato in un deposito di droga come hanno accertato i carabinieri che hanno arrestato un disoccupato di 25 anni, incensurato, di Siracusa, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Al termine della perquisizione, i militari hanno rinvenuto diversi panetti e pezzi di hashish, del peso complessivo di quasi 700 grammi, nascosti nella biancheria personale. Il controllo è stato estesa anche al garage dell’abitazione, dove c’era in una borsa che conteneva altri 28,59 grammi di marijuana suddivisi in 63 buste, 4 grammi di cocaina, suddivisi in 10 buste di diverso peso numerose banconote di vario taglio.

“Hashish, marijuana, cocaina: l’uomo aveva insomma organizzato in piena città un fiorente commercio al dettaglio delle droghe tristemente più diffuse e considerato il confezionamento ed il numero complessivo di dosi, tutto materiale era evidentemente pronto per essere trasportato per la città e venduto durante il fine settimana per trarne ingente profitto” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Il giovane, come disposto dalla Procura, è ai domiciliari.

E’ il secondo sequestro di droga importante a Siracusa, nei giorni scorsi la polizia, al termine di una indagine, coordinata dai magistrati, hanno arrestato due giovani tra via Italia e piazza San Metodio, nella zona nord della città, tra le principali piazze dello spaccio. Nella disponibilità di uno dei due è stata trovata una busta contenente circa un chilo di marijuana e poi altre dosi di erba già confezionate, 20 grammi di cocaina, suddivisi in 100 dosi, ed una ricetrasmittente. Conti alla mano, il volume di affari, con le vendita di questo quantitativo di droga, sarebbe stato piuttosto elevato, circa 12 mila euro. L’altro aveva nella sua disponibilità 7 grammi di cocaina, per 40 dosi, circa 400 grammi di marijuana, oltre a 360 euro, frutto dell’attività di spaccio.