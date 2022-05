lo rivela l'associazione italiarimborso

Doveva ritornare dalla Sicilia, dove aveva trascorso qualche giorno di vacanza. Al rientro, però, nella sua abitazione di Noto, si è visto ritardare il volo Wizzair Venezia Catania per oltre cinque ore. Lo fa sapere ItaliaRimborso che ha assistito il passeggero.

5 ore di ritardo

Anziché atterrare alle 21,15, come previsto, è giunto all’aeroporto di Catania solamente nella notte e precisamente alle 02,48. Un ritardo di oltre cinque ore per l’abitante della provincia di Siracusa, avvenuto il 17 settembre, che ha portato non pochi disagi a lui e altri passeggeri del volo.

Il giudice di pace dispone rimborso

Sulla questione è intervenuto il Giudice di pace di Catania, che, pochi giorni fa, ha condannato Wizz air al

pagamento di 250 euro nei confronti del passeggero.

“Il Giudice di pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso , che ha difeso il passeggero aereo – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.

