la partenza era prevista alle 15,50

Sono bloccati dal primo pomeriggio nell’aeroporto di Trieste decine di passeggeri siciliani che avrebbero dovuto già fare rientro a casa.

Aereo con problemi tecnici

Il volo Ryanair da Trieste a Catania era previsto alle 15,50 ma l’aeromobile è ancora fermo sulla pista e secondo alcune informazioni apprese dagli stessi passeggeri sarebbero sorti dei problemi tecnici.

Notizia frammentarie per i passeggeri

Ma non ci sono notizie certe, né, al momento, è possibile sapere quando il velivolo partirà o se sarà necessario usarne un altro. In tanti, che da Catania avrebbero dovuto raggiungere altre città sono allarmati perché sono saltate le coincidenze con i mezzi pubblici.

La testimonianza

“Si stanno vivendo momenti di tensione, ci sono qui intere famiglie in piena crisi di nervi: molti sanno di avere già perso le coincidenze per Agrigento, Licata e Caltanissetta. Stiamo parlando con gli agenti della Polizia aereoportuale per trovare una soluzione che tarda ad arrivare” racconta Manuel Bisceglie, giornalista siracusano tra i passeggeri del volo FR2708.