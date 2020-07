Zio e nipote assaltano una villetta, scappano con l’auto ma si schiantano, arrestati

Sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti di Siracusa Giovanni e Steven Merlino, zio e nipote, rispettivamente 35 e 20 anni, accusati di furto e resistenza a pubblico ufficiale. I due, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbero assaltato una villetta, che si trova in via Modica, nella zona di viale Scala Greca, non molto distante dal palazzo della Questura, per poi scappare a bordo di una macchina, una Fiat 500, di colore bianco. Un testimone avrebbe segnalato alle forze dell’ordine quel veicolo sospetto diretto verso il rione della Pizzuta e proprio qui si sono dirette le pattuglie delle Volanti, al comando del dirigente Francesco Bandiera. I due presunti ladri, non appena hanno visto venire dalla loro parte i poliziotti, hanno provato a scappare a velocità folle, al punto che hanno danneggiato alcune auto in sosta ma hanno poi attraversato con il veicolo un marciapiede, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti ma, per fortuna, a quell’ora, intorno alle 20 di ieri sera, non c’era nessuno. Il conducente ha perso il controllo della Fiat 500 in prossimità di un rifornimento di benzina ed a quel punto gli agenti hanno fermato ed arrestato gli indagati e nel contempo è stata recuperata la merce trafugata dalla villetta. Ieri, la Confcommercio aveva lanciato l’allarme sull’impennata di furti alle abitazioni sia alle attività commerciali, chiedendo maggiori controlli delle forze dell’ordine. In particolare, l’associazione aveva messo in luce le incursioni dei ladri in alcuni negozi che si trovano in via Senatore Di Giovanni, nella zona di via Tisia. “A seguito della recrudescenza di furti, che nei giorni scorsi – fanno sapere dalla Questura di Siracusa – sono stati perpetrati ai danni di esercizi commerciali e di private abitazioni, il Questore ha disposto un immediato ed efficace piano di controllo del territorio finalizzato al contrasto del citato fenomeno per fornire un pronto riscontro alla richiesta di sicurezza dei cittadini ed, in particolar modo, delle categorie imprenditoriali”

