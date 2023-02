Pallanuoto femminile serie A1, Brizz di scena a Roma

Ekipe Orizzonte e Brizz Nuoto anticipano i loro impegni di campionato. Martedì 21 febbraio le campionesse d’Italia saranno a Como per la quindicesima giornata della massima serie di pallanuoto femminile. Mercoledì 22 febbraio toccherà alla matricola acese che sarà di scena a Roma ospite della capolista.

Gli anticipi si giocano perché sabato 25 febbraio sia l’Ekipe Orizzonte che la Sis Roma saranno impegnate nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le siciliane ospiteranno le greche del Glyfada partendo dal 14-13 in proprio favore maturato nel match di andata quando le siciliane espugnarono Atene. Le capitoline, invece, riceveranno le spagnole dell’Astralpool Sabadell che hanno vinto, sfruttando il fattore casa, 15-10 all’andata in Catalogna.

Ekipe Orizzonte a Como

Il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Campion contro il Glyfada, quindi, si avvicina ma prima l’Ekipe Orizzonte potrà fare un ultimo test grazie a una nuova sfida di campionato. Martedì 21 febbraio, alle 18.30 le catanesi saranno ospiti del Como.

Sarà una gara utile a rodare gli ultimi meccanismi di squadra prima della partita contro la formazione greca, in programma sabato 25 alle 17 alla piscina di Nesima. Nessun dubbio sul pronostico per la sfida di Como. Troppa la differenza tra le due compagini. All’andata il match si chiuse 18-8 per le etnee.

Bettini “A Como vogliamo fare bene, poi ci sarà il Glyfada”

Alla vigilia del match in Lombardia Dafne Bettini fa il punto sul momento delle catanesi, dopo il pari interno di sabato scorso e in vista dei nuovi impegni imminenti.

“Il risultato contro il Padova – sottolinea la numero 6 dell’Ekipe Orizzonte – ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, perché siamo sempre più consapevoli di aver giocato molto bene in difesa e prendere solo quattro gol dal Padova non era affatto scontato. Purtroppo non abbiamo concretizzato bene tutto quello che abbiamo creato in attacco. Stiamo preparando nel migliore dei modi la partita contro il Glyfada e ci sentiamo particolarmente cariche per questa sfida. Prima però bisogna pensare al match di domani contro il Como, nel quale vogliamo fare bene anche per il nostro umore. Chiaramente non vediamo l’ora di tornare in acqua a Catania per disputare il ritorno di Coppa, che per noi rappresenta grande motivo d’emozione, anche perchè avremo la possibilità di giocarlo davanti ai nostri tifosi”.

Missione impossibile per la Brizz a Roma

Compito proibitivo per la Brizz Nuoto che mercoledì 22 febbraio alle 19 sarà ospite della corazzata Sis Roma che guida a punteggio pieno il campionato. Per le acesi di Carlo Zilleri la sfida arriva dopo la vittoria di sabato scorso con Bologna che ha riaperto la lotta salvezza. Sarà un match comunque utile per preparare il rush finale. Per le acesi, che recupereranno la sfida con la Plebiscito Padova mercoledì 1 marzo, gli impegni con Trieste (l’11 marzo), Rapallo il 18 marzo e Como l’8 aprile.

Serie A1 femminile, il programma della 15ma giornata

Como Nuoto – Ekipe Orizzonte, martedì 21 febbraio alle 18.30

Sis Roma – Brizz Nuoto, mercoledì 22 febbraio alle 19

Rapallo – Bogliasco, sabato 25 febbraio

Trieste – Rari Nantes Florentia

Rari Nantes Bologna – Plebiscito Padova, martedì 7 marzo

La classifica, Ekipe Orizzonte terza, Brizz Nuoto ottava

Sis Roma 42 punti; Plebiscito Padova* ed Ekipe Orizzonte 34; Rapallo 24; Trieste 21; Bogliasco 15; Rari Nantes Florentia 10; Brizz Nuoto* e Como Nuoto 9; Rari Nantes Bologna 7.

Con l’asterisco una partita in meno.