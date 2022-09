Serie B, La punta “Esserci è già motivo d’orgoglio”

Il Palermo si prepara per la sfida del Renzo Barbera col Sudtirol che si gioca sabato 1 ottobre alle 14 e che sarà valida per la settima giornata di andata del campionato di serie B. Intanto continuano le presentazioni dei nuovi arrivati dalla sezione del calciomercato estivo che si è chiusa l’1 settembre.

Oggi Luca Vido ha parlato con i cronisti. L’attaccante rosanero è stato designato come il “Vice-Brunori”. Per lui, al momento, alcuni scampoli di partita.

Verso il recupero per la sfida col Sudtirol

Il nuovo attaccante del Palermo ha parlato delle proprie condizioni fisiche visto che nelle scorse ore ha avuto un risentimento muscolare. “Ho sentito lunedì questo piccolo affaticamento – ha sottolineato Vido – e parlando con il mister abbiamo deciso di effettuare un lavoro differenziato sia ieri, sia oggi, per essere a disposizione sabato”. Le probabilità di vederlo convocato per l’importante sfida di sabato prossimo, che mette di fronte due squadre con gli stessi punti in classifica, sono molto alte.

Vido “Farò di tutto per far vincere il Palermo”

“Palermo per molti è un punto di arrivo, è una squadra storica, chiunque sia stato qui me ne ha sempre parlato bene. Per me è già un motivo di orgoglio esserci, come ho sempre fatto nella mia professione voglio dare il massimo per la squadra. Farò tutto il possibile perché il Palermo vinca sempre”. Così l’attaccante del Palermo, nel corso della sua presentazione in conferenza stampa.

“Un attaccante – ha continuato – di solito pensa a fare più gol in qualunque modo. A me piace proprio giocare a calcio: farò il meglio possibile per fare divertire i tifosi, per divertirmi io stesso, per vincere e fare gol e assist”.

“Palermo grande piazza, spero di riuscire a convincere tutti”

Vido, 25 anni compiuti a febbraio, ha girato tanto nel corso della sua carriera indossando le maglie dal Cittadella all’Atalanta, dal Crotone al Pisa, passando per Cremonese e Spal. Ora spera di fermarsi. “Sono sempre stato in prestito in tante squadre – ha detto – e tante volte ho cambiato squadra anche a gennaio. Palermo è la piazza più grande dove sono stato a livello di stadio, tifoseria, stampa, di tutto. Sarebbe un onore riuscire a continuare qui, ma siamo a settembre, dire che andrà tutto bene adesso è prematuro. Spero di riuscire a convincere tutti per continuare a fare parte di questo progetto. A Manchester abbiamo visto che tipo di progetto c’è ed è grandissimo. Fare parte di questa famiglia per tanto tempo sarebbe un onore”.

Concorrenza in rosanero forte

In rosanero la concorrenza è forte, ma non lo preoccupa. “Scegliere di arrivare in un club in cui giocano Soleri e Brunori, ma anche Floriano e Di Mariano è uno stimolo – ha spiegato – è facile andare a giocare dove sei da solo e non c’è concorrenza. Competere per un posto in squadra mi farà continuare a crescere, voglio dimostrare di essere un giocatore che può stare nel Palermo e non vedo l’ora di giocare”.

Il sogno Nazionale

Vido ha fatto tutta la trafila nelle squadre giovanili della Nazionale e per ora si è fermato all’Under 21. Il suo desiderio, ovviamente, è quello di indossare anche la maglia azzurra della prima squadra.

“La Nazionale è sempre stata il massimo – ha ammesso – non c’è club che tenga al mondo, giocare per la propria nazionale è il massimo. Guadagnarsi una convocazione a Palermo sarebbe tanta roba. Vedo che ci sono state convocazioni anche fra le squadre di B. Farò di tutto per farmi chiamare”.