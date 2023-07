Serie B, avrebbe già svolto le visite mediche

Roberto Insigne è vicinissimo al Palermo. Mancherebbe solo l’ufficialità a sugellare l’accordo. L’esterno offensivo sarebbe pronto per il passaggio dal Frosinone con il quale la scorsa stagione ha vinto il campionato di serie B segnando anche otto reti. E nella giornata di domenica avrebbe già svolto le visite mediche. A quel punto si aspetterebbe solo l’annuncio del club.

Sarebbe il quinto colpo per i siciliani che ieri – domenica 9 luglio – hanno iniziato ufficialmente il ritiro pre-campionato a Ronzone, in Trentino Alto Adige, agli ordini del tecnico Eugenio Corini che ha ribadito le ambizioni dei rosanero per la prossima stagione: la promozione in serie A.

La prima settimana di calciomercato ha visto l’ufficializzazione di quattro colpi. In ordine cronologico hanno firmato col club di viale del Fante Fabio Lucioni, difensore del Lecce che nell’ultima stagione ha vinto il campionato di serie B a Frosinone; Aljosa Vasic, giovane trequartista in an arrivo dal Padova dove ha segnato 8 reti e firmato 4 assist nell’ultimo campionato di serie C; Leonardo Mancuso, attaccante del Monza che ha giocato a Como nell’ultima annata sportiva e Pietro Ceccaroni, difensore ex Venezia.

A caccia di un terzino sinistro

Ma la società rosanero lavora sia in entrata che in uscita e l’attenzione del Palermo è anche sul settore arretrato di sinistra. Manca un terzino per quella fascia. Ci sarebbero diversi nomi nel taccuino del direttore sportivo Leandro Rinaudo: ritorna il nome di Bruno Martella della Ternana, ma nelle scorse ore si sono fatti più insistenti i nomi del palermitano Gianluca Di Chiara della Reggina e del “figlio d’arte” Pietro Beruatto del Pisa.

Situazioni sempre appese ad un filo e non è detto che il nuovo terzino sinistro possa arrivare da questi nomi.

Idee Collocolo e Rover

I rosa vogliono rinforzi di peso anche a centrocampo. Il nome più in auge è quello di Michele Collocolo che ha fatto una buona stagione ad Ascoli. In avanti ci sarebbe Matteo Rover del Sudtirol anche se quest’ultimo è stato attenzionato dal Pisa ma i toscani avrebbero mostrato interesse per Edoardo Soleri che potrebbe comunque essere utile come contropartita tecnica. Rimane l’idea di Giuseppe Sibilli, punta dei nerazzurri che la scorsa stagione ha segnato 3 reti, una proprio ai rosanero nel finale del match di ritorno alla giornata numero 28.

Suggestioni per Franco Vasquez e per il palermitano Antonino La Gumina, il primo si è svincolato dal Parma (ma potrebbe tornare in Argentina, ndr), l’altro è in forze alla Sampdoria. Per questi due ultimi giocatori, infatti, le percentuali sono minime. Ma il mercato è appena cominciato.

Massolo può andare via, interesse su Desplanches

Il portiere Samuele Massolo potrebbe lasciare il club rosanero. L’estremo difensore classe 1996 è stato assoluto protagonista dei play off vinti dal Palermo che regalarono il ritorno in cadetteria al termine di una cavalcata esaltante. Massolo con i suoi interventi fu decisivo e sventò anche due calci di rigore in momenti clou nel match di ritorno del primo turno dei play off nazionali con la Triestina (a Procaccio sullo 0-0) e nella semifinale di andata con la Feralpisalò (a Miracoli sul 2-0 per i rosa).

Nella scorsa stagione, però, in serie B, non ha avuto spazio con Mirko Pigliacelli – che ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2025 con opzione per il 2026 – sempre presente nelle 38 partite di campionato e nessun minuto per Massolo.

Per il numero 12 adesso ci sono richieste da diversi club di serie C. In prima fila il Pescara di Zdenek Zeman. Ma ci sarebbero anche Virtus Entella, Gubbio e Vicenza. Tutte squadre di alta classifica e che vogliono fare il salto di qualità.

Via Massolo, il Palermo potrebbe affiancare un Under a Pigliacelli. E sarebbe Sebastiano Desplanches la figura ideale. Il cartellino del giovanissimo portiere classe 2003 è di proprietà del Vicenza. Desplanches si è messo in evidenza poche settimane fa ai Mondiali Under 20 con la Nazionale azzurra arrivando – per la prima volta nella storia di questa rappresentativa – alla finalissima persa poi con l’Uruguay per 1-0. Per lui il guanto d’oro come miglior portiere della manifestazione ed un biglietto da visita di grande prestigio e rilievo.

Proprio Massolo potrebbe essere l’ideale come conguaglio tecnico per una ipotetica trattativa con il club biancorosso che avrebbe firmato il prezzo del cartellino del suo giovane gioiello a tre milioni di euro.