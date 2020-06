Ma il conduttore siciliano ha detto di no

La SIGI – la cordata guidata da Maurizio Pellegrino e Fabrizio Pagliara che sta provando ad acquisire il club etneo – ha proposto la presidenza onoraria del Catania a Pippo Baudo.

Tuttavia, come rivelato dal quotidiano La Sicilia, il conduttore siciliano ha detto no perché, a 84 anni, ha deciso di ritirarsi dalla vita pubblica. Baudo avrebbe detto: «Non posso farlo perché non viaggio più come un tempo».

Il conduttore, comunque, è uno storico tifoso della Juventus. In un’intervista del 2018, rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, disse: «Tifo Juventus da quando avevo tredici anni. È successo a causa di un mio compagno di banco che tifava per il Torino».

La proposta della SIGI resta per rilevare il Catania: ha un valore di un milione di euro ma un piano industriale di 54, con tanto di accollo dei debiti della società attuale.