Si attende un altro ciclo di tamponi

Palermo – Foggia a forte rischio rinvio .

. 10 positivi al Covid-19 sono stati riscontrati nella squadra pugliese.

Lunedì 29 marzo, alle 21.00, al Renzo Barbera dovrebbero scendere in campo Palermo e Foggia. Sì, il condizionale perché, come già successo con il match con il Monopoli, il match è a forte rischio di rinvio.

Infatti, ci sono ben 10 positivi nella rosa allenata da Marco Marchionni. Si attende, però, l’esito di un altro ciclo di tamponi per capire la gravità della situazione in casa rossonera, che avverrà domani, venerdì 26 marzo.

Come riporta in una nota ufficiale la società pugliese, «il club continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti, che consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività». Inoltre, «in accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero».

Il Foggia, infine, si è allenato senza i calciatori positivi.