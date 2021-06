Le gare il 26 ed il 27 giugno

Il club dell’Addaura ai nastri di partenza con 58 atleti

Il Telimar è la seconda compagine più rappresentata

Le gare per i titoli nazionali Master si disputeranno il 26 e 27 giugno sul lago di Comabbio

Dagli Assoluti ai Master. La canottieri Telimar punta ad essere ancora protagonista in campo nazionale. E così, dopo i quattro bronzi conquistati ai recenti campionati italiani assoluti di Gavirate, il club dell’Addaura è pronto per un’altra sfida importante. Questa volta in salsa Master. Sabato 26 e domenica 27 giugno, infatti, la società palermitana sarà a Corgeno, in provincia di Varese, per i campionati italiani di canottaggio riservati alle categorie Master.

Telimar ai nastri di partenza con 62 atleti

Lo specchio d’acqua del campo internazionale del lago di Comabbio vedrà ai blocchi di partenza 1117 atleti gara per 401 imbarcazioni in arrivo da tutta Italia. A questo appuntamento il Telimar si presenta in massa con ben 62 atleti gara e punta a risultati di prestigio in un contesto sempre più competitivo.

Tra le rappresentative societarie più numerose, secondo solo alla Società Canottieri Padova, il team Master è il fiore all’occhiello del Club dell’Addaura che, come in occasione degli Assoluti, riesce a dare continuità alla propria attività con atleti che fanno parte della squadra da tantissimi anni e che, stagione dopo stagione, riescono a trovare sempre le giuste motivazioni per continuare a mettersi in gioco, con obiettivi sempre ambiziosi.

Al via anche il doppio di Provenzano e Di Liberti

Tra gli equipaggi schierati, al maschile ben 2 Otto, 3 Quattro di Coppia, il Doppio di Claudio Provenzano e Alessandro Di Liberti, freschi del terzo posto ai campionati Assoluti centrato non più tardi due settimane fa, il Quattro Senza e il Quattro Con. Tra gli equipaggi femminili, invece, spiccano i Singoli e il Doppio di Elena Armeli e Violante Lama, il Quattro Senza e il Quattro di Coppia.