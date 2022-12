Serie D, il girone di andata si chiude col botto

Il Catania per rialzarsi, il Trapani vuole continuare la corsa. Le motivazioni non mancano e domani, mercoledì 21 dicembre con fischio di inizio alle 14.30, al Massimino si giocherà il derby siciliano che chiuderà col botto l’andata ed il 2022 nel girone I del campionato di serie D.

La capolista Catania, reduce dalla prima sconfitta in campionato di domenica quando è caduta 2-1 sul campo del Santa Maria Cilento, vuole salutare l’anno della rinascita con un successo per riprendere la corsa. Solitaria. I rossazzurri hanno finora raccolto 39 punti e fin qui hanno sempre vinto davanti al pubblico di casa. Gli etnei vantano 10 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici: il Locri che riceve il Real Aversa, ed il Lamezia Terme di scena sul campo del pericolante Cittanova. Un successo permetterebbe ai rossazzurri di mantenere intatto il vantaggio.

Gli ospiti, invece, sono in ripresa e sono reduci da tre risultati utili consecutivi. Dopo il 3-0 subito a Castrovillari, i Granata hanno vinto 5-1 a Ragusa poi pareggiato a Licata 2-2 ed infine hanno regolato la Vibonese 2-1. L’11 gennaio recupereranno la sfida interna col San Luca. Il Trapani è attualmente al sesto posto con 23 punti, gli stessi del Licata ma con una partita in meno.

Ferraro “Dobbiamo subito rilanciarci, pensiamo a vincere”

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha presentato l’interessante derby di domani caricando la squadra. “Dobbiamo subito rilanciarsi in classifica e pensare a mercoledì dopo la sconfitta di domenica. Vogliamo la vittoria e vogliamo riprendere il nostro percorso”.

Ferraro ha parlato della squadra avversaria tessendone le lodi “Ho visto il Trapani tante volte, e sta facendo un ottimo campionato, ha fatto poche sconfitte e gioca bene. Ma noi siamo in casa e vogliamo chiudere il girone di andata con una vittoria. Abbiamo massimo rispetto per il Trapani ma siamo il Catania e vogliamo dire la nostra”.

Ed infine ha parlato delle pause degli allenamenti per queste festività natalizie che incombono: “Gli allenamenti riprenderanno il 27 dicembre. Facciamo questa sosta natalizia e poi riprenderemo alla grande, faremo pausa il 31 e poi riprenderemo per il girone di ritorno”.

Verso Catania-Trapani, convocati 25 rossazzurri

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato venticinque calciatori per la sfida al Trapani. Prima convocazione in prima squadra per Lorenzo Privitera, attaccante della Juniores: il giovane catanese, classe 2005, indosserà la maglia numero 15.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 13 Ferrara, 14 Bani, 15 Privitera, 17 De Luca, 18 Rizzo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 79 Jefferson e 99 Sarao.

Nasce il sito ufficiale del Catania Ssd

Catania SSD e Flazio presenteranno domani alle 12.30 in sala stampa, al “Massimino”, il sito ufficiale www.cataniassd.com, che sarà online nell’imminenza di Catania-Trapani. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Catania Ssd.

Il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “L’esattezza della comunicazione societaria presuppone un riferimento fondamentale: il sito, che deve veicolare le informazioni più importanti e certe relative alle nostre attività. Il progresso in questa cruciale area si realizza così in una prima fase entro il 2022, considerando anche il buon debutto delle pagine ufficiali sui social, ma certamente non si esaurisce: noi procediamo consapevoli del nostro dovere quotidiano di crescita, per essere costantemente all’altezza del concetto di costante sviluppo che il presidente Rosario Pelligra mette al centro dei programmi di tutte le aziende del gruppo e in tutti i comparti”.

Dario Privitera, direttore creativo di Flazio.com, aggiunge: “La realizzazione del sito web per il Catania Ssd, oltre a riempirci di orgoglio, si incastra perfettamente in quelle attività che da anni ci vedono in prima fila per la promozione e il sostegno volontario del mondo sportivo e culturale della nostra città”.