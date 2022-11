Serie D, derby etneo al Massimino per la tredicesima giornata

C’è l’Acireale sulla strada del Catania che dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Lamezia Terme vuole riprendere il suo sprint per continuare ad avvicinarsi sempre più all’obiettivo. Domani, domenica 27 novembre alle 14.30, si gioca al Massimino il derby etneo per la tredicesima giornata di andata del girone I del campionato di serie D.

I rossazzurri allenati da Giovanni Ferraro cercano la undicesima vittoria per mantenere, quanto meno, i 10 punti di vantaggio sulla seconda, ovvero sul Lamezia Terme che farà visita al fanalino di coda Marigianese. Al Massimino, il Catania ha sempre vinto superando nell’ordine il San Luca 2-1; la Vibonese 3-0; il Castrovillari 4-0; il Locri 2-0; il Città di Sant’Agata 3-2 ed il Canicattì 3-0.

L’Acireale, che ha raccolto 12 punti finora, cerca un risultato positivo per togliersi dai bassi fondi della classifica. Entrambe le formazioni sono motivate ed il match rievoca derby del passato in categorie superiori.

Ferraro “Il Catania deve temere solo sé stesso”

Alla vigilia della gara con l’Acireale, il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha parlato della sfida di domani al Massimino. “Siamo pronti ad affrontare questa gara difficile, massimo rispetto per l’Acireale ma noi siamo il Catania. Abbiamo recuperato quasi tutti i calciatori e stiamo bene, veniamo da una buona prestazione e abbiamo voglia di mantenere ritmi alti. Dobbiamo essere tutti pronti e funzionali, sempre. Il campo? Non è un problema. Le scelte di formazione dipendono anche da quanto emerge negli allenamenti durante la settimana e dalla condizione fisica”.

E conclude con due pensieri: prima sui giovani inseriti nella rosa, poi sugli avversari perché un derby rimane sempre un derby. “I nostri under equivalgono agli over, siamo fortunati. L’Acireale è molto motivato e ben allenato ma il Catania deve temere soltanto il Catania. Il nostro organico è molto ampio e di grande qualità, ognuno deve dare il suo contributo al momento giusto”.

I convocati per il derby

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania ha convocato ventisei calciatori per la sfida all’Acireale.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers; 2 Boccia; 3 Lubishtani; 4 Somma; 5 Rapisarda; 7 An. Russotto; 8 Di Grazia; 10 Lodi; 11 Forchignone; 12 Bollati; 13 Ferrara; 14 Bani; 17 De Luca; 18 Rizzo; 21 Pedicone; 22 Groaz; 23 Palermo; 24 Vitale; 26 Lorenzini; 27 Castellini; 30 Sarno; 31 Chiarella; 32 Giovinco; 33 Buffa; 79 Jefferson; 99 Sarao.

Stadio Massimino, capienza a quota 20.204 posti

Rideterminata la capienza dello stadio Angelo Massimino. Adesso i posti disponibili sono 20.204. Il Catania Ssd, infatti, ha comunicato che le autorità competenti hanno rideterminato la capienza così suddivisa: Tribuna A 3.231; Tribuna B 4.502; Curva Nord 5.406; Curva Sud 5.865; Settore Ospiti 1.200.

Ne consegue, in vista della gara con l’Acireale, l’attuale disponibilità di biglietti validi per l’accesso alle tribune e alle due curve, regolarmente in vendita ai botteghini in Piazza Spedini e in tutte le rivendite autorizzate, ricomprese nell’elenco allegato, secondo giorni e orari d’apertura.