Il presidente Pelligra alla squadra "Siate all'altezza"

Sono oltre 4.500 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Catania Ssd in vista del campionato di serie D 2022-2023 che scatterà il prossimo 18 settembre.

Il risultato è stato reso noto sui canali social dal club rossazzurro ed è stato ottenuto nelle prime 30 ore di apertura della campagna abbonamenti.

Quasi 7.000 card We Catania

Le card We Catania, invece, sono quasi 7.000, ovvero 6.892. Tale documento è propedeutico per acquistare gli abbonamenti stagionali. Intuibile, quindi, che nelle prossime ore il numero degli abbonati possa arrivare a superare tale soglia.

La Card We Catania è il nuovo strumento necessario per l’acquisto dell’abbonamento. Il tifoso non dovrà sostenere alcun costo: sarà il Catania Ssd a farsi carico di tali oneri. Il ritiro della card We Catania sarà gratuito presso la sede che verrà indicata dalla società. Chi sceglierà la spedizione a domicilio, invece, dovrà provvedere al pgamento del relativo importo.

Dopo la sottoscrizione della card We Catania, disponibile esclusivamente sul sito ticketone.it, sarà emesso un pdf (un foglio elettronico) con un codice numerico che permetterà di acquistare l’abbonamento.

Arriva anche il messaggio del presidente Ross Pelligra che si rivolte alla squadra. “Siate all’altezza delle aspettative di una tifoseria fantastica e di una città tra le più importanti in Italia. La società è con voi e per voi”.

Lo stesso numero 1 della dirigenza rossazzurra si è reso protagonista di uno spot sui social per invitare gli appassionati ad abbonarsi. Il presidente Pelligra attende i tifosi e le famiglie allo stadio.

Prezzi abbonamenti del Catania per la stagione 2022-2023

Ecco i prezzi delle tessere abbonamenti per la stagione agonistica 2022-2023 che permetterà di assistere alle 18 partite casalinghe del Catania Ssd allo stadio Angelo Massimino. Si va da 65 a 400 euro. Previste anche tariffe ridotte per donne, under 18 ed over 65.

Tariffe intera

Curva, 65 euro

Tribuna B, 125 euro

Tribuna A, 225 euro

E Tribuna Elite, 400 euro.

Tariffa ridotta

Questi invece i prezzi degli abbonamenti ridotti ai quali hanno diritto le donne, gli under 18 (nati dall’1 gennaio 2005) e gli over 65 (nati negli anni 1957 e precedenti).

Curva, 50 euro

Tribuna B, 100 euro

Tribuna A, 180 euro

Infine, Tribuna Elite, 400 euro (per questo tipo di abbonamento non è previsto il ridotto).

Il girone I della serie D

Questo il girone I della serie D 2022-2023. Oltre al Catania Ssd, sono inserite altre 18 formazioni col Giarre ammesso con riserva. Troviamo: Acireale, Canicattì, Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Lamezia Terme, Licata, Loci, Mariglianese, Paternò, Ragusa, Real Agro Aversa, Sancataldese, San Luca, Sant’Agata, Santa Maria Cilento, Trapani e Vibonese. Le società sono ancora in attesa della composizione del calendario. La Lnd dovrebbe provvedere nei prossimi giorni contrariamente gli altri gironi della quarta serie che scattano oggi, domenica 4 settembre.