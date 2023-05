Pallanuoto maschile serie A1, arriva dal Barcellona

Primo volto nuovo in casa Ortigia per la prossima stagione che segna il ritorno in Champions dei biancoverdi. Il club aretuseo dopo aver dato l’addio a Simone Rossi che va a Budapest in Ungheria dopo 4 anni, annuncia l’arrivo di Luca Cupido. È un attaccante proveniente dal Cn Barcelona che ha raggiunto le semifinali nella Liga d’Honor, la massima serie iberica. È lui il primo volto nuovo della formazione siciliana che ha conquistato il terzo posto nella stagione conclusa una settimana fa.

Chi è Luca Cupido

Cupido, classe 1995, è alto 193 centimetri e pesa 95 chili. Nato a Santa Margherita Ligure, da padre italiano e madre americana, ha la doppia cittadinanza. Cresciuto nelle giovanili della Rari Nantes Camogli, alla fine del 2013 si trasferisce negli Stati Uniti dove, oltre a studiare, gioca nei college americani, conquistando il campionato e vincendo, nel 2018, il titolo di miglior giocatore del campionato Ncaa. Nel 2019 rientra in Italia dove, dopo una breve parentesi alla Pro Recco, torna alla Rari Nantes Camogli. Nel 2022 si trasferisce al Cn Barcelona.

Luca Cupido, che con le nazionali giovanili italiane ha vinto due ori mondiali e uno europeo, è stato poi convocato dalla nazionale maggiore americana, diventandone un punto fermo in questi anni e disputando, con la calotta a stelle e strisce, ben due olimpiadi (Rio e Tokyo), concluse al decimo e al sesto posto.

Cupido “Obiettivo è quello di far bene in Europa”

Ecco le prime parole di Cupido da giocatore biancoverde: “Sono molto contento. È bello essere di nuovo in Italia e potermi confrontare, dopo tanti anni, con il campionato italiano. L’Ortigia ha fatto benissimo quest’anno e nella prossima stagione avremo di nuovo un bel mix di veterani e giovani promettenti; quindi, visto che alla mia età sono al picco della mia forma atletica, spero di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi che ci porremo per il nuovo anno”.

Cupido continua: “Da fuori si vede che questo è un gruppo ben guidato da mister Piccardo e che c’è unità. Credo che l’obiettivo sia quello di far bene in Europa e di provare a vincere una coppa europea. Speriamo, dopo tanti anni che l’Ortigia ci prova, di riuscire a raggiungere questo obiettivo. Personalmente, spero di fare un gran bel campionato e di prepararmi per le Olimpiadi del 2024 con la nazionale Usa, dove l’obiettivo è vincere una medaglia che manca da anni e che sarebbe molto importante per il movimento americano. Per me è bello congiungere l’esperienza in Italia con un obiettivo oltreoceano. Ho tante motivazioni per fare bene. Non vedo l’ora di iniziare”.

Le parole d’amore di Cupido verso i tifosi dell’Ortigia

Infine un messaggio ai tifosi biancoverdi: “Avere un pubblico molto caldo, che può sostenerti durante le partite è una cosa molto bella. Ci sono squadre di altissimo rango che, a livello di tifoseria, non hanno la stessa spinta che ha l’Ortigia. Avere dei tifosi così appassionati aiuta e motiva i giocatori anche durante la settimana, perché quando ti alleni non c’è nessuno, ma il fatto di sapere che quando si gioca c’è tanta gente che si presenta numerosa per sostenerti, dà una motivazione in più. Speriamo che anche l’anno prossimo ci sia questa grande spinta”.