Pallamano femminile serie A1, sabato 16 settembre alle 18 il match al PalaCardella

Debutto ufficiale in questa stagione per l’Handball Erice. La squadra vicecampione d’Italia e detentrice della coppa nazionale scende in campo sabato 16 settembre ospitando il Casalgrande alle 18 al PalaCardella per la seconda giornata del massimo campionato nazionale di pallamano femminile.

Le Arpie, che la settimana scorsa non hanno giocato perché è stata rinviata la partita di Cassano Magnago, si presentano con una formazione rinnovata e con l’ambizione di lottare per lo scudetto, per la Coppa Italia e per far bene anche in Europa.

In estate anche un buon piazzamento al Torneo internazionale Città del Redentore in Sardegna dove ha ottenuto tre vittorie in quattro partite ed ha battuto le campionesse d’Italia della Jomi Salerno per 29-26.

Il Casalgrande Padana dal canto suo arriva in Sicilia forte di un netto successo per 38-24 ai danni della Lions Sassari. Da tenere d’occhio Ilenia Furlanetto, Osaheniye Iyamu Charity ed il resto di una squadra abbastanza solida ed ambiziosa.

Manojolovic in panchina, Conte va in Brasile

Tante, infatti, le novità rispetto alla stagione scorsa. A cominciare dalla panchina: Nikola Manojolovic, arrivato in piena estate ha prima coadiuvato Margarida Conte ed ora è il tecnico della squadra. L’allenatrice brasiliana, infatti, è tornata in Brasile per guidare la Nazionale Under 20.

Si sospende – per il momento – l’esperienza italiana del tecnico sudamericano che è giunta ad Erice ad inizio anno e che all’esordio ha raggiunto la storica Coppa Italia dominando la Final Eight di Chieti e battendo in finalissima le detentrici del trofeo e campionesse italiane uscenti del Brixen Sudtirol. Un risultato storico per il club ericino al suo primo trofeo nazionale.

Le novità dell’estate

Sono arrivate diverse giocatrici che hanno alzato ulteriormente il livello: da Ramona Vesna Manojlovic alla brasiliana Ana Paula Rodrigues Belo a Josephine Nkou, Romina Ramazzotti, Michela Notarianni e Gala Irene Rios. Sono andate via, invece, Valentina Terenziani, Valentina Landri, Savika Mrkikj e Melina Cozzi.

Biasizzo “Sarà un campionato difficile”

Norbert Biasizzo, vicepresidente dell’Handball Erice sottolinea: “Non è certo un campionato facile. Le squadre che incontreranno le Arpie, conoscendo le nostre ambizioni, giocheranno il tutto per tutto contro di noi”.

Serie A1 femminile, il programma della seconda giornata

Le partite della seconda giornata di andata della massima serie femminile si giocano tutte sabato 16 settembre.

Teramo – Cassano Magnago alle 16

Cellini Padova – Cassa Rurale Pontinia alle 16.30

Ac Life Style Erice – Casalgrande Padana alle 18

Venplast Dossobuono – Ssv Brixen Sudtirol alle 18

Lions Sassari – Mezzocorona alle 18

Riposa: Jomi Salerno

Classifica

Casalgrande Padana, Ssv Brixen Sudtirol, Venplast Dossobuono e Jomi Salerno 2 punti; Ac Life Style Erice*, Cassa Rurale Pontinia*, Cassano Magnago*, Teramo, Mezzocorona, Cellini Padova e Lions Sassari 0.

Ac Life Style Erice, Cassa Rurale Pontinia e Cassano Magnago una partita in meno.