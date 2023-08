Pallamano femminile, a Nuoro il revival della finale scudetto

Il campionato si avvicina e l’Handball Erice scalda i motori in vista della prossima stagione in serie A1 che scatterà il 9 settembre dalla trasferta di Cassano Magnago. Le Arpie prendono così parte alla quinta edizione del Torneo Internazionale Città del Redentore che si svolge alla palestra della polivalente di Nuoro dal 24 al 27 agosto. Occasione importante per la squadra allenata da Margarida che avrà modo di testare la squadra ed i nuovi innesti.

L’obiettivo delle neroverdi è quello di centrare lo scudetto sfuggito nell’ultima stagione. Sono arrivate diverse giocatrici che hanno alzato ulteriormente il livello: da Ramona Vesna Manojlovic alla brasiliana Ana Paula Rodrigues Belo a Josephine Nkou, Romina Ramazzotti, Michela Notarianni e Gala Irene Rios. Mentre sono andate via Valentina Terenziani, Valentina Landri, Savika Mrkikj e Melina Cozzi.

C’è anche il Salerno campione d’Italia

Cinque le squadre partecipanti che si sfideranno in un girone unico, all’italiana, in partite di sola andata. Oltre all’Handball Erice c’è la formazione norvegese del Nit-Hak Håndballklubb, le francesi del Sambre-Avesnois Handball (formazione di N1, la terza serie transalpina), la Cassa Rurale Pontinia (semifinalista nell’ultimo campionato di A1) e le campionesse d’Italia dello Jomi Salerno vincitrici dell’ultimo scudetto nella finale proprio con le siciliane.

Sarà quindi un remake della finale tricolore che ha visto l’Erice cedere soltanto in gara 3 a Salerno dopo aver vinto la prima partita in casa ed aver perso gara 2 a pochi secondi dalla fine. Sarebbe bastato un pareggio.

Biasizzo, “Felici di partecipare la torneo”

“Siamo felici di poter prendere parte a questo torneo di cui si parla un gran bene – fa sapere il vicepresidente di Erice Norbert Biasizzo – giocare contro formazioni di così alto livello è determinate per affinare al meglio la preparazione. Ringrazio Roberto Deiana e il suo staff per l’opportunità concessaci”.

Manojolvic in panchina con Conte

Arriva anche la notizia dell’arrivo di Nikola Manojolovic che andrà a coadiuvare Margarida Conte. Si tratta di un tecnico molto esperto papà di Ramona Vesna ed ex tecnico del Genea Lanzara, formazione che ha vinto l’ultimo campionato di A2 e che disputerà la serie A Silver maschile.

