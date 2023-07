Pallamano femminile, le Arpie esordiranno a Cassano Magnago

Esordio a Cassano Magnago il 9 settembre, poi – la settimana successiva – in casa al PalaCardella col Casalgrande Padana andando alla caccia della Jomi Salerno. Questi i primi impegni dell’Ac Life Style Erice nel prossimo campionato nazionale di serie A1 di pallamano femminile. La Figh ha pubblicato il calendario della stagione 2023-2024 che vede le Arpie vicecampionesse d’Italia in prima fila per la caccia allo scudetto.

Il big match, quello più atteso, è fissato per il 9 dicembre alla decima di andata quando la squadra allenata da Margarida Conte farà visita alla Jomi Salerno per la prima rivincita della finale scudetto.

Tanti arrivi in estate nell’Handball Erice

La rinnovata formazione neroverde questa estate ha cambiato alcune pedine per raggiungere il massimo obiettivo. Sono arrivate Ramona Vesna Manojlovic dello Jomi Salerno e della brasiliana Ana Paula Rodrigues Belo proveniente dall’Scm Craiova, Jospehine Nkou, Romina Ramazzotti, Michela Notarianni e Gala Irene Rios.

La serie A1 2023-2024

La prossima massima serie nazionale vedrà ai nastri di partenza 11 formazioni, una in meno rispetto allo scorso torneo.

Due le novità: il Dossobuono che ha vinto le Finals a Chieti e la Coppa Italia di serie A2, e le Lions Sassari che sono state reintegrate. Hanno rinunciato il Ferrara, il Mestrino, il Tushe Prato e il Paceco che aveva conteso al Dossobuono la Coppa Italia di categoria. Teramo, invece, è stata reintegrata dopo la retrocessione della stagione passata.

La stagione regolare, come detto, scatta il 9 settembre per chiudersi il 4 maggio dopo 22 giornate. Ai play off scudetto le prime quattro classificate, ai play out le ultime quattro. Gli spareggi salvezza decreteranno una retrocessione.

Serie A1, le date in sintesi

Le date più importanti della Serie A1 femminile:

Inizio di stagione: 9 settembre

Fine girone di andata: 16 dicembre

Fine regular season: 4 maggio

Semifinali play-out: 8, 12 e 14 maggio

Semifinali Scudetto: 8, 12 e 14 maggio

Finale play-out: 21, 24 e 26 maggio

Finale Scudetto: 21, 24 e 26 maggio

La prima giornata del 9 settembre

Casalgrande Padana – Lions Sassari

Mezzocorona – Venplast Dossobuono

Jomi Salerno – Teramo

Cassano Magnago – Handball Erice

Brixen – Cellini Padova

Riposa: Cassa Rurale Pontinia

Il cammino dell’Handball Erice

1a giornata, 9 settembre, Cassano Magnago – Handball Erice

2a giornata, 16 settembre, Handball Erice – Casalgrande Padana

3a giornata, 23 settembre, Teramo – Handball Erice

4a giornata, 30 settembre, Handball Erice – Mezzocorona

5a giornata, 21 ottobre, riposo

6a giornata, 28 ottobre, Handball Erice – Brixen Sudtirol

7a giornata, 4 novembre, Cellini Padova – Handball Erice

8a giornata, 11 novembre, Handball Erice – Cassa Rurale Pontinia

9a giornata, 2 dicembre, Dossobuono – Handball Erice

10a giornata, 9 dicembre, Jomi Salerno – Handball Erice

11a giornata, 16 dicembre, Handball Erice – Lions Sassari

Girone di ritorno parte il 13 gennaio con match a campi invertiti

Coppa Italia dall’1 al 4 febbraio

La Coppa Italia si disputerà dall’1 al 4 febbraio 2023 ed anche quest’anno vedrà la formula della Final Eight ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinale e finale. Si qualificano alla Coppa Italia le prime otto classificate alla fine del girone di andata. L’Handball Erice è detentrice del trofeo conquistato nella finale con il Brixen.

Supercoppa

La Casa della Pallamano di Chieti ospiterà il 6 ed il 7 gennaio prossimi la Supercoppa. Quest’anno il trofeo si giocherà con una formula rinnovata ed allargata a quattro squadre. Detentrice della Supercoppa è la Jomi Salerno.

Le semifinali:

6 gennaio 2024

Jomi Salerno – Brixen Südtirol

Ac Life Style Erice – Cassa Rurale Pontinia

7 gennaio 2024

Finale