Basket, a Cagliari il match tra Schio e San Martino di Lupari

Si scrive Famila Wuber Schio-Fila San Martino di Lupari, si legge derby fra Costanza e Marta Verona. C’è un po’ di Palermo nella massima serie di basket femminile che si aprirà domani, sabato 1 settembre con l’Opening Day di Cagliari.

La sfida tra le campionesse d’Italia di Schio e l’ambiziosa San Martino di Lupari che si giocherà alle 18.30 al PalaCus del capoluogo sardo mette di fronte, l’una davanti all’altra, dopo tre stagioni le due sorelle Verona.

Da un lato Costanza, 23 anni lo scorso 6 agosto, campionessa d’Europa con la Nazionale Under 20 di cui è stata capitano, vincitrice dello scudetto nella scorsa stagione e della Supercoppa; dall’altro Marta, 28 anni lo scorso 28 giugno, bandiera di Palermo nella quale ha militato per 10 stagioni portandola dopo quasi 30 anni di assenza alla massima serie ed è reduce da due ottime stagioni nell’Alma Patti con una media di 18 punti e quasi 10 rimbalzi a gara.

Derby in famiglia nella stagione 2019-2020

Cresciute insieme cestisticamente, c’è comunque un precedente di derby in famiglia tra Costanza e Marta nella massima serie che risale al campionato 2019-2020 e curiosamente si disputò nell’Opening Day di quella stagione. Sfida nella sfida sottolineata anche sul sito della Lega Basket Femminile.

All’epoca Costanza era una giovanissima promessa nelle fila della Geas di Sesto San Giovanni mentre Marta era la bandiera del Sicily by Car Palermo.

La sfida si giocò il 5 ottobre del 2019 e vide il quintetto lombardo superare quello siciliano per 70-57 mentre la partita di ritorno si giocò il 12 gennaio 2020 e vide la Geas espugnare Palermo 78-75. Quel campionato venne interrotto a causa della drammatica pandemia da Covid19, la stagione si concluse anzitempo. Palermo rinunciò alla serie A1.

Amichevoli di settembre

Schio e San Martino si sono affrontate ad inizio settembre in due amichevoli. Entrambe vinte dalle campionesse d’Italia. La prima 98-70 con Costanza Verona a segno con 6 punti per Schio ed altrettanti firmati dalla sorella Marta per San Martino.

La seconda amichevole, disputata il 14 settembre, ha visto Schio vincere al Palaromare 89-64 con 9 punti di Costanza e 2 di Marta.

Marta Verona “Sfida con mia sorella, sarà sicuramente divertente”

“C’è sempre un briciolo di tensione in più nell’affrontarci in campo ma eravamo pronte nel momento in cui ho deciso di tornare in A1. Fa sorridere che ci ritroveremo contro già alla prima giornata ma sicuramente sarà una sfida divertente”.

Non solo derby palermitano fra le sorelle Verona, la partita

La Famila Wuber Schio detentore del titolo e fresco vincitore della Supercoppa sfida il Fila San Martino di Lupari nel derby veneto e in una rivincita degli scorsi quarti di finale dei play off scudetto. La partita è sempre di grandissimo richiamo, un po’ per la presenza di ex (in primis Jasmine Keys che con San Martino ha esordito in A1) un po’ perché scontro sempre appassionante.

Schio reduce dalla Supercoppa con diverse assenze, su tutte Mabrey, che però ha raggiunto ad Alghero il gruppo, e Howard (che hanno chiamato le “Orange” a firmare per un mese Christinaki); San Martino invece dovrebbe esser a pieno regime avendo recuperato già durante la preseason Ianezic e Russo, lungodegenti la scorsa stagione.