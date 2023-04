Calcio a 5 serie A, gli etnei in corsa per l’ottavo posto a due turni dalla fine

Derby siciliano per la 29ma e penultima giornata del campionato di serie A di calcio a 5. La Meta Catania riceve questa sera – alle 18.15 – il Città di Melilli. Obiettivo degli etnei è quello dei tre punti per continuare ad alimentare le speranze di qualificazione ai play off scudetto.

I rossazzurri, infatti, sono decimi con 39 punti ad una lunghezza di distanza dalla coppia formata da Real San Giuseppe in casa col Pescara e Fortitudo Pomezia impegnata sul parquet della capolista Napoli. Un posto per tre pretendenti. Impresa difficile ma non impossibile nonostante la rincorsa play off abbia subito un freno per lo stop in casa dell’Olimpus Roma.

Ma la Meta Catania deve prima battere il Città di Melilli. Gli ospiti, ultimi in classifica e retrocessi da diverse settimane, proveranno a fare la loro partita ma in questo girone di ritorno hanno sempre perso (ultimo il 9-1 in casa subito dalla corazzata Napoli) pur offrendo buone prestazioni dal punto di vista qualitativo.

Ritornano Musumeci e Alonso

Il tecnico Christian Cipollini in vista del derby ritrova il capitano Carmelo Musumeci (a segno 3 volte nel match di andata con gli aretusei, ndr) e lo spagnolo Javi Alonso che rientra dalla squalifica e si affida all’esperienza ed alla voglia poi di tutto il roster etneo.

Cipollini “Massima concentrazione, partita da non sottovalutare”

Cipollini presenta la partita col Melilli e vuole tenere alta la concentrazione: “Partita da non sottovalutare, nonostante quello che dica la classifica. Dobbiamo affrontare Melilli con la massima concentrazione e diventa fondamentale per noi conquistare i tre punti onorando al massimo l’ultima gara di campionato al PalaCatania. Ci sono ottime possibilità di recuperare Dovara e per il resto siamo al gran completo. Solo dopo la conquista dei tre punti e guardando la classifica avremo il quadro più chiaro per capire che tipo di gara sarà l’ultima di campionato contro Feldi Eboli”.

I convocati del Melilli

Il Città di Melilli proverà a fare la solita gara generosa. La cenerentola allenata dal tecnico Nino Anthony Rinaldi ha reso noto la lista dei convocati per il derby di Sicilia. Neroverdi con Gui Marins Boschiggia, Lorenzo Manservigi, Peppe Tarantola, Cristian Rizzo, Peppe Failla, Moreno Gianino, Davide Spampinato, Eriel Pizetta, Diogo Camillo Texeira, Leo Bocci, Alessio Di Francesco, Carmelo Sapia.

Serie A, il programma della 29ma giornata

Tutte le partite si giocano alle 18.15

Meta Catania – Città di Melilli

Italservice Pesaro – Feldi Eboli

Natpoli Futsal – Fortitudo Pomezia

Real San Giuseppe – Futsal Pescara

Nuova Comauto Pistoia – L84

360Gg Monastir – Olimpus Roma

Came Dosson – Petrarca

Ciampino Aniene – Sandro Abate Avellino

La classifica

Napoli Futsal 59 punti; Feldi Eboli 55; Olimpus Roma 54 (-3); Futsal Pescara 53; Sandro Abate Avellino e Came Dosson 47; L84 45; Fortitudo Pomezia e Real San Giuseppe (-1) 40; Meta Catania 39; Ciampino Aniene 37; Italservice Pesaro 34; 360Gg Monastir 29; Petrarca 25; Nuova Comauto Pistoia (-1) 20; Città di Melilli 4.