Serie C, la finale di andata dei play off anche su RaiPlay

Il conto alla rovescia per la semifinale di andata dei play off di serie C tra Padova e Palermo prevista per domenica 5 giugno alle 21 è entrato nella fase calda. Anzi, caldissima. La sfida dell’Euganeo sarà trasmessa in diretta Tv su RaiPlay. Lo ha ufficializzato la Lega Pro. La partita sarà trasmessa anche da Eleven Sports che detiene i diritti.

Euganeo sold out con 3.000 tifosi del Palermo

C’è entusiasmo anche a Padova per questa partita che mette di fronte i biancoscudati ed i rosanero. L’impianto è in ristrutturazione ma per questa finale è la capienza è stata aumentata ad 11.483 posti. I biglietti sono andati subito venduti. Sia quelli riservati agli appassionati di casa sia quelli ai tifosi rosanero. Saranno 3.000 i supporter del Palermo domenica sera. Vero e proprio esodo di massa.

Entusiasmo in entrambe le piazze, gemellate dal lontano 1983. Il 12 giugno si giocherà il ritorno al Barbera ed anche per quel match è atteso il tutto esaurito ma con capienza al 100%.

Arbitra Gualtieri

La Lega Pro ha reso noto la designazione arbitrale per la finale di andata dei play off che si giocherà all’Euganeo. A dirige l’importantissima sfida sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Gli assistenti sono Alex Cavallina (Parma) e Khaled Bahri (Sassari), quarto uomo Paride Tremolada di Monza. Al Var, che ha debuttato in Lega Pro nelle semifinali di questi play off, Aleandro Di Paolo (Avezzano) ed assistente (Avar) Filippo Meli di Parma.

Il fischietto piemontese torna, così, a dirigere un match della squadra allenata da Silvio Baldini dopo quello del “Nereo Rocco” contro la Triestina, sfida d’andata degli ottavi di finale degli spareggi promozione di Lega Pro vinta dai siciliani per 1-2.

Palermo e Padova con 11 diffidati a testa

Baldini ed Oddo avranno ben 22 diffidati da gestire. Undici a testa. Per il Palermo, Massolo, Pelagotti, Perrotta, Marconi, Buttaro, Crivello, De Rose, Damiani, Odjer, Valente, Brunori. A rischio squalifica anche Silvio Baldini, ammonito nel corso dei precedenti turni dei play off.

Così come per i rosanero, anche per il Padova il numero di calciatori a rischio per il ritorno è alto: Della Latta, Hraiech, Dezi, Ajeti, Gasbarro, Pelagatti, Ronaldo, Germano, Santini, Jelenic e Bifulco.

I biancorossi non potranno contare neppure sul nazionale neozelandese Niko Kirwan convocato dalla sua selezione in vista dello spareggio con la Costa Rica per l’accesso ai Mondiali di Qatar 2022 del 14 giugno. Prima di questo match due amichevoli per la nazionale dei Kiwi col Perù il 5 giugno e con l’Oman per giorno 9.

Padova-Palermo, i precedenti sono per i biancoscudati

Sono 53 i precedenti tra le due squadre, ma sarà solamente la seconda e la terza sfida in Serie C. Tutte le altre partite sono state giocate tra Serie A e B. Il primo precedente tra le due risale all’ottobre del 1930 con la vittoria del Padova. Veneti che tutt’ora sono in vantaggio nel bilancio con 22 vittorie contro le 18 del Palermo. 13 invece i pareggi. Distacco più contenuto invece nelle reti totali messe a segno: 69 per i veneti e 65 per i siciliani.

L’ultimo precedente è del 2019 in serie B: finì 1-1 con le reti di Trajkovski per i rosanero e Pulzetti per i biancoscudati nel giro di due minuti nel primo quarto d’ora di match. In quella stagione il Palermo venne poi penalizzato di 20 punti ed in estate scomparve, il Padova arrivò penultimo e scese in serie C.

Il cammino del Padova

Il Padova che ha vinto la Coppa Italia di categoria, ha chiuso al secondo posto nel girone A con 85 punti (25 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte), 60 gol fatti 26 subiti. Un cammino da record che però non è servito ai veneti per la promozione diretta, dato che il Sudtirol ha centrato il bersaglio grosso al termine di una regular season da record chiusa con 90 punti ed appena 9 reti al passivo in 38 partite.

Costretto, dunque, ai play off, il Padova è partito dai quarti di finale beneficando dello status di testa di serie eliminando la Juventus Under 23 grazie alla migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare dato che le sfide si erano concluse 1-0 per i veneti ed 1-0 per i bianconeri. In semifinale col Catanzaro 0-0 in Calabria e 2-1 all’Euganeo.

Il cammino del Palermo

Meno agevole il cammino del Palermo verso questo epilogo. I rosanero hanno concluso la stagione regolare al terzo posto nel girone A con 66 punti in 36 partite (il Catania è stato escluso dal torneo). I siciliani hanno vinto 18 volte, 12 volte hanno pareggiato mentre sono state 6 le sconfitte. La squadra di Baldini ha segnato 64 volte subendo 33 reti. Come terza miglior classificata dei tre gironi, i rosa sono stati testa di serie e sono partiti dal primo turno dei play off nazionali, una sorta di ottavo di finale.

Il Palermo ha eliminato la Triestina vincendo 2-1 al Nereo Rocco e pareggiando 1-1 al Barbera, nei quarti di finale hanno fatto fuori col brivido la Virtus Entella espugnando il Comunale di Chiavari per 2-1 e pareggiando in rimonta 2-2 (nel finale i rosa erano sotto 0-2). In semifinale l’Undici di Baldini ha superato la Feralpisalò vincendo 3-0 al Turina e contenendo i Leoni del Garda al Barbera vincendo 1-0.

Una nota curiosa, il Palermo vince in trasferta da 5 match consecutivi: nelle ultime due partite della regular season lontano dal Barbera ha battuto a domicilio il Monopoli ed il Bari col medesimo punteggio di 2-0, poi i successi già elencati a Trieste, Chiavari e Salò.