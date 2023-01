Pallanuoto femminile, serie A1, si chiude il girone di andata

Si chiude col botto il girone di andata del campionato femminile di pallanuoto. L’Ekipe Orizzonte è attesa a Roma ospite della Sis per il match di cartello del weekend. La matricola Brizz Nuoto, invece è a Como per una sfida che mette in palio 3 punti di platino in chiave salvezza.

L’Ekipe Orizzonte sfida la capolista Sis Roma

Partita molto attesa quella tra le campionesse d’Italia in carica dell’Ekipe Orizzonte – seconde in classifica assieme alla Plebiscito Padova – e la capolista Sis Roma ad appena tre lunghezze di distanza. Nondimeno anche i rispettivi reparti offensivi e difensivi sembrano equivalersi. Capitoline, che hanno vinto 8 partite su 8, vantano 134 gol all’attivo e 50 subiti; le etnee invece hanno realizzato 131 reti con 52 al passivo.

Il match tra le siciliane e le capitoline (detentrici della Coppa Italia) si giocherà domani 14 gennaio alle 18.30 ed anche se non deciderà le sorti del campionato avrà un impatto sulla graduatoria. E darà, inoltre, diverse indicazioni sullo stato di forma attuale delle due contendenti.

Marletta “Sis Roma è squadra più temuta del campionato”

Alla vigilia della partita Claudia Marletta dell’Ekipe Orizzonte affronta i temi principali della sfida contro le capitoline. “In questo momento – sottolinea la numero 8 – la Sis Roma è certamente la squadra più temuta del campionato, anche perché è la capolista e ha tanti elementi che possono metterci in difficoltà. Naturalmente possiamo farlo anche noi, che dovremo fare le cose semplici, quelle che abbiamo preparato. Lavoriamo per questa partita già da due settimane e sappiamo bene come comportarci. Non dovremo abbatterci se subiremo dei goal o se ne falliremo qualcuno, ma dovremo considerare tutto normale perché affronteremo una squadra al nostro livello. Sarà quindi fondamentale per noi dare il massimo fino all’ultimo secondo, senza mai risparmiarci”.

Brizz Nuoto a Como per sfida-spareggio

Match salvezza per la Brizz Nuoto che giocherà domani a Como. Un vero e proprio spareggio con le acesi e le lariane appaiate in classifica a quota 6. Il sette allenato da Carlo Zilleri cerca la terza vittoria esterna dopo le affermazioni di Bologna e, quella a sorpresa, di Trieste. La partita verrà trasmessa in diretta Facebook sul canale del club lombardo alle 17.

Il programma della serie A1 femminile

Questo il palinsesto della nona ed ultima giornata di andata della massima serie.

Bogliasco – Rari Nantes Florentia

Como Nuoto – Brizz Nuoto

Trieste – Rari Nantes Bologna

Sis Roma – Ekipe Orizzonte

Rapallo – Plebiscito Padova

La classifica, Ekipe Orizzonte insegue la capolista

La classifica aggiornata alla vigilia della nona giornata. Sis Roma 24 punti; Plebiscito Padova ed Ekipe Orizzonte 21; Rapallo 15; Trieste 12; Brizz Nuoto, Rari Nantes Florentia, Como Nuoto e Bogliasco 6, Rari Nantes Bologna 3.