Serie D, rossazzurri danno la caccia alla 12ma vittoria

Vigilia di una nuova trasferta per il Catania che domani, domenica 4 dicembre alle 14.30, sarà al Valentino Mazzola, ospite della Sancataldese per la quattordicesima giornata del girone I del campionato di serie D.

Gli etnei tornano, dunque, a distanza di quasi 4 mesi, sul campo che li ha visti esordire ufficialmente nella stagione. Lo scorso 21 agosto, infatti, il Catania giocò la prima partita del nuovo corso societario contro i neroverdi per il turno preliminare della Coppa Italia di serie D. La sfida al ’90 finì sullo 0-0 e furono i padroni di casa a passare il turno dopo la lotteria dei rigori. Quella è stata l’unica delusione stagionale.

Da allora tante cose sono cambiate: il Catania è capolista incontrastata con 35 punti dopo 13 giornate, frutto di 11 vittorie e 2 pareggi, 29 reti all’attivo e solo 6 subite. I padroni di casa navigano in brutte acque con 13 punti 9 gol fatti e 14 al passivo, e ricoprono la quattordicesima posizione in zona play out.

Ferraro “Mi aspetto una partita difficile”

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro, ha presentato l’ennesimo derby siciliano per i rossazzurri. “Mi aspetto una partita difficile: il campo ha dimensioni un po’ più piccole e l’avversario è in salute ed in crescita, viene da sei risultati utili consecutivi e ha subito un solo gol in questi incontri”.

Ed ha continuato parlando della condizione dei suoi. “Noi abbiamo lavorato bene, con grande determinazione ed entusiasmo, vogliamo portare a casa altri tre punti. Per quanto riguarda il turn over, abbiamo avuto una settimana di tempo per prepararci, giocheranno i calciatori più in forma e gli altri devono essere pronti. Le scelte sono il frutto degli allenamenti che noi vediamo e valutiamo giorno per giorno”.

Giovanni Ferraro ha parlato delle critiche: “Fanno parte del gioco e del percorso, in Italia siamo tutti allenatori; la Serie D è un campionato particolare e il risultato va al di là del gioco, io ho questa mentalità e sono soddisfatto della prestazione offerta domenica scorsa. L’obiettivo della società è la cosa più importante. Vincere un campionato non è mai facile, le nostre motivazioni sono quelle di chi vuole anzitutto confermarsi in ogni partita. Il lavoro settimanale è di grande qualità, basti pensare agli allenamenti in cui i difensori affrontano i nostri attaccanti: il livello di ogni seduta s’innalza grazie alle qualità di tutti, inclusi quelli che hanno al momento meno spazio. Ecco perché l’abbondanza di soluzioni in rosa è fondamentale ed è giusto che a Catania sia così.

“La Sancataldese pronta a tutto? Noi dobbiamo essere il Catania”

L’allenatore rossazzurro conclude esortando la squadra: “La Sancataldese farà la partita della vita? Noi dobbiamo fare la partita del Catania, sempre propositiva” e sul mercato prosegue: “La squadra è completa, potremmo poi aver bisogno di un altro 2004”. E su Litteri: “Sarà il nostro primo ‘acquisto’ a gennaio”.

Verso Sancataldese-Catania, i convocati da Ferraro

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania ha convocato ventiquattro calciatori per la sfida alla Sancataldese.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 17 De Luca, 18 Rizzo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao.

Tifosi rossazzurri in gradinata al Valentino Mazzola

I tifosi rossazzurri che domenica 4 dicembre saranno allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo per la sfida tra la Sancataldese e Catania si accomoderanno in gradinata. Settore abitualmente riservato ai supporter della squadra di casa che ha una capienza di 1.500 posti.

La decisione è arrivata a metà settimana in un tavolo tecnico che si è svolto in questura al quale hanno partecipato le forze di polizia che saranno impiegate nei servizi di ordine pubblico e i dirigenti delle due società sportive. Nel corso della riunione, dunque, è stato concordato che alla tifoseria ospite del Catania sarà riservata la gradinata dello stadio Mazzola, abitualmente riservata ai tifosi della Sancataldese, atteso che la stessa ha una capienza di circa 1.500 persone.