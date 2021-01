Lo ha annunciato lo stesso monegasco

Il campionato di Formula 1 è stato posticipato dopo i rinvii dei GP di Australia e Cina.

Charles Leclerc, 23 anni, pilota della Ferrari, è risultato positivo al coronavirus. Il monegasco ha riferito di avere sintomi lievi ma di stare bene. Si è già autoisolato nella sua casa di Monaco, dopo essere statato in contatto con un contagiato.

Leclerc è il quinto pilota di Formula 1 a risultare positivo al virus dopo Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton e Lando Norris.

Sui social media Leclerc ha scritto: «Sono regolarmente controllato secondo i protocolli della mia scuderia. Purtroppo, ho saputo di essere stato a contatto con un caso positivo e sono subito andato in autoisolamento, avvisando chiunque fosse entrato in contatto con me. Un successivo test che ho sostenuto ha dato esito positivo».

«Mi sento bene e ho sintomi lievi – ha proseguito Leclerc – Rimarrò in isolamento nella mia casa, a Monaco, nel rispetto delle norme stabilite dalle autorità sanitarie locali. Stai al sicuro e fai attenzione».

Il test positivo di Leclerc arriva nella stessa settimana in cui l’inizio della stagione 2021 di Formula Uno è stato ritardato perché i Gran Premi di Australia e Cina sono stati rinviati a causa delle restrizioni per il coronavirus.

Anche la Ferrari ha comunicato la positività del pilota: «Charles ci ha avvisato immediatamente e ha informato tutti coloro con cui è stato in stretto contatto negli ultimi giorni. Attualmente si sente bene, con sintomi lievi e ora si sta isolando da solo a casa a Monaco».