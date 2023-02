Serie B, pubblico delle grandi occasioni per il big match

Un vero e proprio antipasto di serie A per il Palermo. Questa sera al Luigi Ferraris i rosanero saranno ospiti del Genoa, vicecapolista del campionato di serie B che celebra la ventiquattresima giornata.

Anticipo di lusso tra due formazioni protagoniste. Il Palermo, sesto con 34 punti, cerca il decimo risultato utile consecutivo per mantenere la zona play off e, chissà, sognare in grande. L’ostacolo, però, è decisamente duro. Il Grifone ha 6 lunghezze in più rispetto ai rosanero.

Attesi circa 2000 spettatori rosanero

C’è entusiasmo per questa lunga striscia positiva di Brunori e compagni che dopo 3 vittorie di fila (Bari, Ascoli e Reggina) all’interno dei nove risultati utili consecutivi, hanno fatto un gran balzo in avanti. Sono previsti a Marassi circa 2000 supporter del Palermo. Un piccolo esodo figlio dell’euforia dovuta anche alle prestazioni.

Mentre è atteso il pubblico delle grandi occasione nell’impianto genovese oltre 25mile presenze previste.

Genoa-Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Genoa-Palermo, sarà trasmesso in tv da Sky ai canali numero 249 e 251 e in streaming su Sky Go e Now TV, oltre che su Dazn e su Helbiz Live per gli abbonati. La sfida sarà visibile anche sulle relative app su smartphone e dispositivi iOS ed Android nonché su piattaforme di gioco PlayStation ed Xbox.

La partita sarà trasmessa anche su OneFootball e sarà acquistabile singolarmente.

I precedenti

Sono complessivamente 74 gli scontri diretti tra liguri e siciliani. Troviamo 21 vittorie per il Genoa, 24 vittorie per il Palermo e 29 pareggi. Il totale delle reti siglate è di 179 ed in questo caso l’ago della bilancia pende in favore dei Grifoni: 94 messe a segno dal rossoblù, 85 dai rosanero. La miglior vittoria per il Genoa contro il Palermo risale al 20 novembre del 1932 gara valevole per la nona giornata di serie A della stagione 1932-1933, finì con un perentorio 7-2.

La migliore vittoria del Palermo contro il Genoa risale al 20 aprile del 1996, gara valida per la 31ma giornata del campionato di serie B 1995-1996, dove i rosanero batterono il Genoa 4-0 con autorete di Galante, doppietta di Gaetano Vasari e gol di Giacomo Tedesco.

A Marassi, il Palermo ha vinto solo tre volte

Tuttavia, il Palermo ha vinto soltanto tre volte al Ferraris. Il bilancio è decisamente favorevole al Genoa che ha vinto in 17 occasioni, 15 pareggi e, appunto, 3 sole sconfitte. Tra l’album di ricordi la sconfitta per 1-0 a Marassi nella stagione 1995-1996 in serie B. Era la 12ma giornata ed il Palermo era imbattuto fino a quella sfida. Decise una rete di Nappi al 10′. Era la squadra dei picciotti che chiuse quel campionato al settimo posto con gli stessi punti dei liguri (52). L’ultima vittoria in trasferta a Marassi, non troppo lontana nel tempo: è datata 18 dicembre 2016, quando i rosanero si imposero per 4 a 3.

Al Barbera, invece, dominano i colori rosanero: su 38 partite, 22 successi rosanero, 13 pareggi e 3 ko. All’andata i rosa si imposero 1-0 con rete di Brunori.

Arbitra Marinelli

L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto.

Sarà Livio Marinelli di Tivoli a dirigere Genoa-Palermo. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Mario Vigile di Cosenza. Il quarto uomo sarà Marco Monaldi di Macerata. Si rendono noti anche i nominativi di Var (Eugenio Abbattista di Molfetta) ed Avar (Daniele Paterna di Teramo).

I convocati di Corini per Genoa-Palermo

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Genoa anticipo e tra i big match della 24ma giornata del campionato cadetto.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

Difensori: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 39 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric.

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 27 Soleri, 30 Valente.