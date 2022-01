Pallamano, serie A1 femminile

A caccia del riscatto e delle posizioni più nobili della classifica. L’Handball Erice riceve sabato alle 18 al PalaCardella il pericolante Mezzocorona per la terza giornata di ritorno del massimo campionato femminile di pallamano.

Le Arpie, dopo l’amara sconfitta di Padova nel turno precedente nonostante una bella rimonta e 15 reti di Savica Mrkikj, vogliono i due punti per continuare a muovere la classifica.

Cassano Magnago e Casalgrande Padana nel mirino

Fallito, infatti, il sorpasso proprio al Cellini Padova, le neroverdi hanno nel mirino il Cassano Magnago ed il Casalgrande Padana che in graduatoria stazionano entrambe a quota 12, due lunghezze in più delle siciliane. Il Magnago sarà ospite del Brixen SudTirol, regina della classe, in una sfida che sembra già proibitiva. Il Casalgrande Padana, invece, ospiterà riceverà le campionesse d’Italia del Salerno. Anche in questo caso il pronostico sembra già propendere da una parte.

Inoltre, cercano anche una conferma tra le mura amiche. Il 2022 si è aperto bene con le Arpie che hanno battuto in casa le Guerriere Malo conquistando la prima affermazione interna della stagione. Affermazione casalinga che era mancata in campionato e nella European Cup che ha visto le siciliane sconfitte due volte dalle israeliane dal Maccabi Arazim Ramat Gan abbandonare la competizione continentale anzitempo.

L’Handball Erice vinse all’andata

L’Handball Erice, è favorito: le ospiti hanno racimolato 4 punti finora e condividono l’ultima posizione in classifica con le Guerriere Malo. All’andata, le ericine si imposero 27-23 in Trentino giocando un ottimo match e non rischiando praticamente mai. Protagonista della sfida Polina Gorbatsjova che ha siglato 8 reti.

Losio “Mezzocorona squadra giovane da non sottovalutare”

“Sabato mi aspetto una partita impegnativa – sottolinea Giulia Losio – con una squadra giovane ma da non sottovalutare. Durante la settimana stiamo lavorando sugli aspetti da migliorare per affrontarla al meglio. La squadra si è fortificata con l’arrivo di Mrkikj che fin da subito si è integrata al gruppo. Sono sicura che scendendo in campo con determinazione e concentrazione, dal primo all’ultimo minuto, riusciremo a conquistare la vittoria e due punti per noi fondamentali. Ognuna di noi darà il massimo per raggiungere questo obiettivo, lo dobbiamo a noi stesse, alla Società e a tutti i nostri sostenitori”.

La partita sarà giocata a porte aperte su prenotazione post ed esibendo il green pass.