La kermesse iridata si terrà a Budapest dal 19 al 27 agosto

I gemelli Zoghlami nei 3000 siepi, Alice Mangione e Riccardo Meli nei 400 metri maschili e femminili. Sono loro gli alfieri siciliani ai campionati del mondo di atletica leggera che si disputeranno a Budapest, in Ungheria, dal 19 al 27 agosto prossimi.

Conto alla rovescia quasi esaurito con quattro siciliani nella rappresentativa italiana alla kermesse iridata composta complessivamente da 78 atleti. Non ci saranno il velocista siracusano Matteo Melluzzo ed il calatino Filippo Randazzo, campione italiano di salto in lungo (nono titolo per lui a Molfetta).

Tris del Cus Palermo

Ala ed Osama Zoghlami vestiranno i colori azzurri nei 3000 siepi. Un altro grande appuntamento nella loro carriera sportiva, dopo la partecipazione e la partecipazione nella finale alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e agli Europei di Monaco del 2022, nel quale Osama ha vinto la medaglia di bronzo.

Ala Zoghlami ha recentemente vinto il campionato italiano della specialità agli Assoluti di Molfetta staccando il pass per i Mondiali mentre il gemello Osama aveva già staccato il pass a Rabat, in Marocco, a fine maggio nel corso della seconda tappa della Diamond League.

Per Riccardo Meli, quarto ai recenti campionati italiani Assoluti di Molfetta, una novità. È arrivata la convocazione della Nazionale maggiore nella staffetta 4×400. I grandi progressi del talento palermitano classe 2001 hanno catturato l’attenzione dello staff azzurro. Interessante il 46”64 con il quale ha sfiorato il podio distante appena 18 centesimi in favore dell’esperto Edoardo Scotti, terzo in 46”46 e non troppo distante da Lorenzo Benati (secondo in 46”33) ed al campione nazionale Davide Re (46”28). Considerata la giovane età di Meli, i margini di miglioramento sono importanti e l’esperienza iridata sicuramente sarà utile al percorso di crescita.

A completare la spedizione cussina in Ungheria, i professori. Gaspare Polizzi (che seguirà da vicino i gemelli Zoghlami) e Michele Basile (tra i tecnici azzurri della formazione Salti). Vivremo da vicino la più importante rassegna dell’atletica mondiale, seconda solo alle Olimpiadi. In attesa dei Giochi di Parigi del prossimo anno.

La nissena Mangione nella 4×400

La velocista Alice Mangione punta molto sulla staffetta. Protagonista a Palermo alla Finale Oro di inizio giugno con l’Atletica Brescia 1950, l’atleta dell’Esercito, la quattrocentista vanta anche il record nazionale indoor di staffetta 3’28″61 fatto registrare ad Istanbul in Turchia lo scorso 6 marzo nella staffetta 4×400 con Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando. Risultato che è valsa la medaglia d’argento agli Europei dietro ai Paesi Bassi, oro in 3’25″66 che monopolizzò la gara, e la qualificazione ai Mondiali.

I siciliani in gara, i gemelli Zoghlami subito in pista

Questo invece il calendario che interessa le gare dei siciliani. I gemelli Zoghlami inizieranno la loro avventura sabato 19 agosto. Nel giorno dell’inaugurazione del Mondiale, affronteranno a partire dalle 11.35 le batterie dei 3000 Siepi. Eventuale finale per martedì 22 agosto alle 21.45.

Sabato 26 agosto agosto in scena le staffette 4×400 con le batterie di qualificazione. Primo a partire sarà il quartetto maschile con Riccardo Meli impegnato.

Alle 19.55 tocca alla staffetta azzurra e di conseguenza ad Alice Mangione. Eventuali finali si correranno il giorno successivo e chiuderanno la kermesse di Budapest 2023. La prima a partire sarà la staffetta maschile dopo le 21.30. Dopo le 21.40 in pista quella femminile.