Calcio a 5 serie A, il Melilli gioca col Pomezia

Ad Avellino per non fermarsi e continuare la scalata verso la zona play off scudetto. E perché no, anche l’aggancio. Questo l’obiettivo della Meta Catania che sabato 1 aprile alle 16.30 sarà di scena al Palanitta (a porte chiuse per motivi amministrativi), ospite della Sandro Abate per la 25ma giornata del campionato di serie A di calcio a 5.

Gli etnei sono reduci da quattro risultati utili consecutivi che hanno portato in dote 10 punti e rivitalizzato una squadra che fino ad un mese fa sembrava in balia degli eventi. Capace di macinare gioco ma non di finalizzare. Rossazzurri reduci anche dal pareggio 3-3 con la capolista Napoli.

I ragazzi guidati da Cipollini hanno lavorato nel migliore dei modi in questi due giorni ed al Palanitta proveranno a battere Sandro Abate Avellino. Gara tosta e impegnativa contro un avversario di spessore anche lui in piena corsa play off e ringalluzzito dalle 4 vittorie conquistate nelle ultime 5 giornate di campionato. Le due formazioni si distanziano di 10 lunghezze: 43 punti per i campani, 33 per i siciliani. Quest’ultimi hanno il fiato sul collo del Real San Giuseppe che li precede di una sola lunghezza e che riceveranno l’Olimpus Roma quinta in campionato dopo aver conteso la prima posizione per un lungo periodo al Napoli.

Meta Catania ritrova Vaporaki ma sarà senza Musuemci

Meta Catania ritroverà la lampadina a tutto campo Kiki Vaporaki ma non avrà a disposizione il capitano Carmelo Musumeci appiedato dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato nell’ultima di campionato.

Tornatore “Ci attende match difficile”

“Stiamo bene – afferma il portiere Seby Tornatore – il pareggio contro Napoli ha rafforzato la nostra consapevolezza di giocarci questo finale di stagione con tutte le nostre forze e capacità. Con la Sandro Abate Avellino sarà una partita dura, contro un avversario con individualità importanti, ma noi oggi non temiamo nessuno e la gara contro la capolista Napoli ha consegnato tutto questo. Vincerà potrebbe consegnare nuova spinta in vista del rush finale e in ottica play off”.

Melilli gioca col Pomezia

Ancora uno scontro Davide contro Golia per il Città di Melilli. La squadra siracusana, già condannata alla retrocessione, sarà ospite della Fortitudo Pomezia con fischio di inizio alle 16.30

La squadra di Nino Rinaldi proverà ad offrire una prova di orgoglio contro gli avversari. La società del presidente Francesco Papale sta cercando di onorare al meglio la serie A per lasciare un bel ricordo nella massima vetrina del futsal nazionale.